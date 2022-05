Echingerin (18) sexuell belästigt - dann greift ihr Freund den Täter an

In München ist eine junge Frau aus Eching sexuell belästigt worden. © Symbolfoto / dpa

In München ist eine 18-Jährige aus Eching sexuell belästigt worden. Ihr Freund griff ein - und muss sich nun ebenso verantworten wie der Täter.

München/Eching – Sexuell belästigt wurde eine 18-jährige Echingerin in München. In der Nacht zum Dienstag rief sie in Begleitung ihres Münchner Freundes (29) eine Streife zu Hilfe: Sie sei soeben von einem Mann in der Nähe sexuell belästigt worden. Im Einzelnen soll er ihr mehrfach gegen ihren ausdrücklichen Willen ins Gesicht und an die Innenseite des Oberschenkels gefasst haben. „Auch nach der Aufforderung dies zu unterlassen, ließ der Mann nicht von ihr ab“, heißt es im Polizeibericht.

Freund tritt Täter in den Bauch

Der Verdächtige (52) wurde von den Beamten mit zur Wache genommen. Bei der Videoauswertung stellte sich heraus, dass der 52-Jährige die junge Frau, wie von ihr geschildert, belästigt hatte, ihr Freund dazwischen ging und dem Täter mit dem Fuß in den Bauch trat. Beide müssen sich wohl für ihre jeweilige Tat verantworten. Die Polizei ermittelt. ft

