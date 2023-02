Echingerin meistert erste Casting-Hürde: Daniela Gelic ist bei „Dein Song“ am Start

Teilen

Ihr Talent als Songwriterin präsentiert Daniela Gelic aktuell im TV. © Andre D Conrad

Daniela Gelic aus Eching möchte „Songwriterin des Jahres“ werden. Die erste Hürde beim Casting von „Dein Song“ hat sie schon genommen.

Eching – Ihr musikalisches Talent hat Daniela Gelic aus Eching schon mehrmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Zusammen mit Leopold Schinke erreichte die heute 18-Jährige etwa beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2019 in Halle/Saale den dritten Platz, begeisterte mit ihren Kollegen der Echinger Musikschule 2020 beim Online-Advents-Auftritt auf Youtube und ließ auch beim Musikschul-Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr aufhorchen, als sie zusammen mit der fünfköpfigen Rockband „Sinnocence“ den von ihr verfassten Song „When only rain kept us apart“ präsentierte. Aktuell ist Daniela Gelic beim Casting von „Dein Song“ (ZDF) zu sehen – mit dem Lied „Wasted Years“.

Drei Songwriting-Duos und elf Songwriter möchten „Songwriter*in des Jahres“ werden – darunter auch die 18-jährige Echingerin. Die erste Hürde hat sie bereits genommen und sich einen Platz im Songwriting-Camp auf Schloss Salem ergattert. Wie es dort weitergeht, gibt’s ab dem heutigen Dienstag um 19.25 Uhr bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf zdftivi.de zu sehen. Das große Finale wird am 17. März live auf dem KiKa-Kanal ausgestrahlt. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.