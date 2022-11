Der Paso Doble zog sich wie ein roter Faden durch das Herbstkonzert des Symphonischen Blasorchesters Eching

Von: Ulrike Wilms

Gut gefüllt präsentierte sich die Aula der Echinger Realschule – trotz TV-Konkurrenz. © Wilms

Schwungvolle Livemusik statt samstagabendlicher Fernsehkost bot das Herbstkonzerts des Symphonischen Blasorchesters Eching. Das Motto: „Viva Espana“.

Eching - Wie gewohnt, führte Dirigent Fabian Schmidt persönlich durchs Programm und fungierte bei seiner ungezwungenen Moderation als eine Art „Reiseleiter“. Temperament, Tanz und Tradition kennzeichneten das landestypische Repertoire. Dafür steht exemplarisch der Paso Doble, von dessen Faszination sich Schmidt bei der Auswahl der Werke überwiegend hat leiten lassen und der sich als roter Faden durch das Programm zieht.

Typisch dafür: eine ganz eigene Kombination aus Marschmusik und tänzerischen Elementen, die ins Ohr, in die Füße und ins Herz gehen. Entstanden im 19. Jahrhundert, basiert der Paso Doble auf der „tänzerischen Interpretation“ (Wikipedia) des Stierkampfes mit Torero und Muleta (dem roten Tuch). Die Herausforderung für die Musiker besteht darin, die kontrastierenden Elemente in Sachen Takt und Rhythmus einerseits und verspielt-gefühlvoller Melodik andererseits hinsichtlich Tempo und Lautstärke stimmig zu dosieren. Die Mischung macht’s – und die war auch dank der einfühlsamen Stabführung gut abgestimmt.

Brachte Schwung in die Aula: das Symphonische Blasorchester Eching. © Wilms

So stand als Auftakt mit „El Relicario“ von Jose Padilla ebenso ein berühmter Paso Doble auf dem Programmzettel wie zum Schluss. Auch unter der Bezeichnung „Spanish Gipsy Dance“ populär geworden, zog das Werk „Espana Cani“ von Pascual Marquina Narros die Zuhörer mit orientalischen Anklängen in seinen Bann, mit denen an die maurische Vergangenheit Spaniens erinnert wurde.

Weitere musikalische Facetten spanischen Lebensgefühls kamen in Teo Aparicio Barberáns Suite „Portraits of Spain“ in Form von Liedelementen von vier traditionellen Tänzen wie Fandango und Copla zum Ausdruck – oder auch in Joaquín Turinas „La Procession du Rocio“, ein opulentes Tongemälde über eine Prozession in einem winzigen Dorf. Und natürlich durfte auch die Oper „Carmen“ nicht fehlen. Doch ausgerechnet beim gefühlt spanischsten aller Werke lässt sich demonstrieren, dass Musik keine nationalen Grenzen kennt – wurde sie doch vom französischen Komponisten Georges Bizet geschaffen. Und ihre Melodien wurden in Form einer Suite und mit der einprägsamen Ouvertüre als Zugabe trefflich von einem bayerischen Blasorchester zum Besten gegeben.

