Rekordeinnahmen statt Steuereinbruch: Echings Haushalt 2021 kann sich sehen lassen

Von: Ulrike Wilms

Das für den Geschosswohnungsbau vorgesehene Grundstück entlang der S-Bahn-Trasse im Baugebiet Böhmerwaldstraße wurde erst kürzlich an einen Investor verkauft – und nicht wie vorgesehen bereits 2021. Deshalb konnten letztjährig auch keine Verkaufserlöse erzielt werden. Diese kommen stattdessen dem laufenden Haushalt zugute. © Wilms

Beifall gab es für Echings Kämmerin Andrea Jensen bei der Bekanntgabe der Jahresrechnung für den Corona-Haushalt 2021. Die Prognosen waren deutlich düsterer.

Eching - Der Etat belief sich auf knapp 55 Millionen Euro. 45 Millionen entfielen auf den Verwaltungs-, zehn Millionen auf den Vermögenshaushalt. Entgegen der prognostizierten Einbrüche bei den Steuereinnahmen und vorbeugend einkalkulierter Entnahmen bzw. Zuführungen vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt wurden Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt und Zuführungen zu den Rücklagen generiert.

„Das haben wir gut hingekriegt“, lautete vor diesem Hintergrund auch Jensens Fazit. Ausschlaggebend für die nur wenig spürbaren pandemiebedingten steuerlichen Ausfälle sei vor allem, so führte Echings „Finanzministerin“ aus, dass die Gemeinde bei Handel und Gewerbe sehr breit aufgestellt und hinsichtlich der Gewerbesteuer nicht von einem oder nur wenigen Unternehmen abhängig sei.

Gewerbesteuereinnahmen: Eine solche Summe gab es noch nie

So beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen 2021 auf 15,5 Millionen Euro – eine zuvor noch nie erzielte Rekordsumme. Kalkuliert hatte man mit 9,5 Millionen Euro. Diese Mehreinnahmen hätten auch Vorauszahlungen aus herabgesetzten Vorjahren und Einmaleffekte bewirkt, heißt es dazu im Sachbericht. Auch bei den Steuerbeteiligungen konnte ein Plus von fast 1,5 Mio. Euro erzielt werden. Die Mehreinnahmen aus dem Verwaltungshaushalt, die bei 115,76 Prozent gegenüber dem Ansatz lagen, kommen dem Vermögenshaushalt zugute. Die dort zugeführten 6,6 Millionen stellen eine willkommene Finanzspritze zur Bewältigung wichtiger Investitionen wie kommunaler Wohnungsbau und Entwicklung neuer Baugebiete dar.

Die Gemeinde verfügt damit über ein Polster von 10,3 Millionen Euro

Die den Worten von Bürgermeister Sebastian Thaler nach aus „kaufmännischer Vorsicht“ viel kritisierte Einplanung einer Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr musste vor dieser unerwartet guten Einnahmesituation ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Ganz im Gegenteil: Stattdessen konnten der Rücklage knapp 1,2 Millionen Euro zugeführt werden. Damit verfügt die Gemeinde über ein Polster von 10,3 Millionen Euro. Der Stand der planmäßig weiter abgebauten Schulden hat sich auf knapp 6,3 Millionen reduziert. Eine theoretisch mögliche vorzeitige Tilgung, um gänzlich schuldenfrei da zu stehen, mache aber keinen Sinn, erläuterte Jensen, weil die Darlehenszinsen weiterhin anfallen würden.

Georg Bartl (CSU): „Das ist nur die halbe Wahrheit“

Im vergangenen Jahr gab es allerdings sowohl auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite drastische Abweichungen von der Kalkulation, weil etliche Planungen nicht umgesetzt wurden. Wegen der Verzögerungen im Baugebiet an der Böhmerwaldstraße sind die erwarteten Verkaufserlöse und Erschließungskosten nicht geflossen. Parallel dazu wurde auch knapp die Hälfte der angesetzten Ausgaben für kommunale Bauinvestitionen nicht getätigt. Deshalb bezeichnete CSU-Sprecher Georg Bartl das vorliegende Haushaltsergebnis als „nur die halbe Wahrheit“. Er warnte davor, dass durch die eingetretenen Verschiebungen der geplanten Investitionen „eine Welle aufgebaut“ würde. Demgegenüber wies Kämmerin Jensen darauf hin, dass alle 2021 nicht umgesetzten kommunalen Bauprojekte im bewilligten Haushaltsplan des laufenden Jahres berücksichtigt seien.

Wohnanlagen an der Böhmerwaldstraße: Der Investor hat unterschrieben

Auch die Mittel zur Gegenfinanzierung stehen nach den Worten des Rathauschefs zur Verfügung – dank des mittlerweile unterschriebenen Kaufvertrags mit einem Investor für den Baugrund zur Errichtung von Wohnanlagen an der Böhmerwaldstraße. Jahresrechnung 2021 sowie Rechenschaftsbericht müssen nach einstimmig erfolgter Billigung durch den Gemeinderat noch dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden.