Dirigent fordert seine Musiker heraus: Übungswettkämpfe auf Instagram

Die Mitglieder des Musikvereins St. Andreas Eching verbinden das Üben mit der sogenannten Dirigenten-Challenge auf Instagram. Jugendblasorchester-Dirigent Benedikt Migge erzählt, wie es dazu kam.

Eching – Was man nicht alles tut, um seine jungen Musiker zum Üben zu motivieren. Der Echinger Dirigent des Jugnedblasorchesters hatte eine ganz besonders effektive Idee.

Herr Migge, was ist die Dirigenten-Challenge?

Bei der Aktion zeigen wir, wie viel Arbeit, aber auch Spaß das Üben eines Instruments macht. Viele Menschen teilen ihre Begeisterung für Hobbys in den digitalen Netzwerken. Mir ging es darum, diese Begeisterung, die man bei den Mitgliedern des Musikvereins tagtäglich spürt, weiter zu fördern.

Und wie funktioniert das Ganze?

Als Dirigent des Jugendblasorchesters bin ich selbst begeisterter Musiker. Daher habe ich unsere Musiker herausgefordert: Jedes Mal, wenn man sein Instrument spielt, darf man ein Bild davon in den sozialen Netzen teilen. Ich habe das ebenfalls gemacht und mich mit den Musikern duelliert, wer mehr Bilder in der Konzertvorbereitung sammeln kann: Das ganze Orchester gemeinsam oder ich. . .

War das nur Spaß oder hatte die Aktion einen

besonderen Zweck?

Ich möchte die Begeisterung für die Musik befeuern und meine Musiker zum Üben motivieren. Denn unsere Orchester leben von begeisterten jungen Menschen, die gern Musik machen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Das Internet ist voll mit Challenges. Unvergessen ist die Ice-Bucket-Challenge, die Millionen Menschen über ALS aufgeklärt hat. Unter Musikern ist auch die Challenge „100-days-of-practice“ bekannt – mit dem Ziel, einhundert Tage lang sein Instrument zu üben. Unsere Challenge dauerte genau 99 Tage – vom Tag der ersten Probe bis zum Frühjahrskonzert im Bürgerhaus.

Um zu sehen, wer öfter übt, tritt also ein ganzes Orchester 99 Tage lang gegen einen einzelnen Dirigenten an. Ist das nicht ein bisschen unfair?

Natürlich, aber das darf es ja auch sein. Das Orchester hat dabei als Team fungiert und über 250 Bilder gesammelt. Bilder von der Probe oder den Auftritten, vom Üben daheim oder abends am Lagerfeuer. Ich bin mit knapp über 100 Bildern auch ganz gut weggekommen. Mein Ziel hat sich erfüllt: Die Musiker waren motiviert, mich zu schlagen und haben so viel geübt, wie sie konnten.

Was nehmen Sie aus dieser Aktion als Erfahrung mit?

Ich habe sehr viel über meine Musiker gelernt. Viele spielen ein Zweitinstrument, das ich noch gar nicht kannte. Andere haben so Freunden gezeigt, wie viel Spaß gemeinsam musizieren machen kann. Vor allem aber ist die Motivation zu üben unseren Orchesterproben zu Gute gekommen und verbessert unser Orchesterspiel.

Sie würden also wieder so eine Dirigenten-Challenge starten?

Auf jeden Fall, denn es war ein voller Erfolg. Das nächste Mal hole ich mir vielleicht noch Unterstützung in mein Team. Jeden Tag zu üben ist gar nicht so leicht. Aber mit so einer Motivation fällt es uns allen viel leichter.

Interview: Kristin Straninger