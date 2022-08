„Schwerer Schritt“: Pfarrer Martin Guggenbiller verlässt Eching zum Jahresende

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Echings Pfarrer Martin Guggenbiller hat gesundheitliche Probleme. © Echings Pfarrer Martin Guggenbiller hat gesundheitliche Probleme.

Die Echinger Katholiken brauchen einen neuen Pfarrer. Denn der gesundheitlich angeschlagene Martin Guggenbiller wird die Gemeinde zum Jahresende verlassen.

Eching - Wie die katholische Pfarrei Sankt Andreas in ihrem Kirchenanzeiger bekannt gab, hat Pfarrer Martin Guggenbiller, der im Juli 2017 sein geistliches Amt in Eching angetreten hatte, zum Jahresende 2022 Kardinal Marx um Entpflichtung von der Leitung der Pfarrei gebeten. Der Hintergrund für diesen „für alle Beteiligten schweren Schritt“ ist krankheitsbedingt.

Unter anderem hatte sich Guggenbiller auch mit dem Coronavirus infiziert

Der 55-jährige Geistliche, der sich momentan wieder im Krankenstand befindet, wird von einer Reihe gesundheitlicher Probleme geplagt, „die sich auf absehbare Zeit nicht klären oder heilen lassen“, heißt es dazu in der Bekanntgabe. Unter anderem hatte er sich auch mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund dieser Instabilität und zum Wohle der Gemeinde habe er diese Entscheidung treffen müssen, „die wir alle sehr bedauern“.

Früh fiel die Entscheidung für ein Leben als katholischer Geistlicher

In München in einem katholischen Elternhaus zusammen mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen und dauerhaft geprägt durch Familie, die Zugehörigkeit zur Heimatgemeinde und insbesondere zur Pfarrjugend, hatte sich Guggenbiller für ein Leben als katholischer Geistlicher entschieden und wurde 1994 zum Priester geweiht. Stationen seiner Laufbahn führten ihn als Kaplan in den Chiemgau nach Prien und Teisendorf. Im Anschluss wirkte er ab 1999 am Münchner Priesterseminar, wo 2001 die Leitung der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“ hinzukam, in der junge Christen, die einen kirchlichen Beruf in Erwägung ziehen, begleitet und beraten werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vor seinem Wechsel nach Eching war er ab dem Jahr 2004 mit der Aufgabe betraut, in der neu entstehenden Messestadt Riem auf dem Areal des ehemaligen Flughafens den Aufbau einer Pfarrgemeinde mitzugestalten und dort ein ökumenisches Gemeindezentrum aufzubauen.