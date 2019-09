Jetzt ist es beschlossen: Echings Räte ziehen Bürgermeister-Wahl auf 2020 vor

Die Echinger Räte haben sich entschieden: Sie gaben dem Antrag von Bürgermeister Thaler statt. Ab 2020 werden Bürgermeister und Gemeinderat wieder synchron gewählt.

Eching – 2020 wird in Eching ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig den Antrag von Rathauschef Sebastian Thaler angenommen, die Wahl von Bürgermeister und Rat zu synchronisieren.

Einstimmiger Beschluss

In seinem Antrag verwies Thaler darauf, dass eine Bürgermeister- samt Stichwahl für die Gemeinde Kosten in Höhe von 80.000 Euro verursacht und sich das bei den bisherigen fünf separaten Bürgermeisterwahlen bereits auf 400.000 Euro summiert habe. „Die Zusammenlegung der Wahlen halte ich grundsätzlich für sinnvoll“, antwortete Simon Schindlmayr (CSU). „Aber die Begründung mit den Finanzen halte ich für schwach.“ Sibylle Schmidtchen (SPD) bremste eine aufkommende Debatte über den Wahlantrag des Bürgermeisters und forderte Nägel mit Köpfen. „Wir wollten das alle und sollten es jetzt so beschließen“, sagte die Sozialdemokratin. Letztlich wurde die Kopplung der beiden kommunalen Wahlen einstimmig beschlossen.

Julia Dichtl wird Wahlleiterin

Die nächsten Beschlüsse brachten der Verwaltungsangestellten Julia Dichtl neue Aufgaben ein: Sie wurde vom Gemeinderat zur Wahlleiterin bestellt und bekommt Simone Hausdorf als Stellvertreterin an die Seite. Julia Dichtl wurde des Weiteren zur Standesbeamtin der Gemeinde und zur stellvertretenden Leiterin des Standesamtsbezirks bestellt.

