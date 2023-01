Echinger Weihnachtsfeier-Eklat: SPD und Grüne fordern Aufarbeitung

Von: Ulrike Wilms

Nicht sonderlich besinnlich ging es auf der gemeindlichen Weihnachtsfeier in Eching zu. Dafür sorgte in erster Linie Rathauschef Sebastian Thaler mit seinem Rundumschlag. © IMAGO/Silas Stein

Obwohl bei der ersten Echinger Ausschuss-Sitzung 2023 nichts mehr vom Weihnachtsfeier-Stunk zu spüren war, ist das Thema für zwei Parteien noch nicht erledigt.

Eching - Mit einem Eklat endete für den Echinger Gemeinderat das vergangene Jahr: In einer Frustrede bei der Weihnachtsfeier teilte Bürgermeister Sebastian Thaler heftig aus, attestierte dem Gremium im Umgang mit ihm und seiner Familie unmenschliches Verhalten und verließ noch vorm Essen die Feier (wir haben berichtet). So stand am Dienstag besonders eine Frage im Raum, als der Echinger Bauausschuss zusammenkam: Wie geht es auf der lokalpolitischen Ebene im neuen Jahr weiter?

Um es vorwegzunehmen: bislang ohne größere Nachwehen. Bei der Ausschuss-Sitzung im Rathaus zeigten sich während der Abarbeitung der Tagesordnung von Thaler keinerlei Aus- und Nebenwirkungen seiner jüngsten Pauschalattacke. Dennoch herrscht durchaus noch Aufarbeitungspotenzial und Klärungsbedarf.

Jeweils in einem offenen Brief haben die Fraktionen von SPD und Grünen klar Stellung zu Thalers undifferenzierten Anschuldigungen und dem ihrer Auffassung nach für einen Bürgermeister unangemessenem Auftritt bezogen: Die Quintessenz: „So geht es nicht“ (SPD).

Grüne fordern vom Bürgermeister „neue Arbeitsgrundlage“

Die Forderung der Grünen sieht folgendermaßen aus: Thaler solle sich bei den ehrenamtlich engagierten Gemeinderäten entschuldigen, „denn Ihre Vorwürfe, der Gemeinderat würde unmenschlich gegen Sie vorgehen, nicht zum Wohle der Gemeinde arbeiten, oder nicht das Gespräch mit Ihnen suchen, sehen wir nicht als gerechtfertigt an“, formulierte es Sprecherin Siglinde Lebich. Für die weitere Zusammenarbeit halten es die Grünen für nötig, „dass die Arbeitsgrundlage zwischen dem Gemeinderat und dem Bürgermeister neu erstellt“ wird.

Auch vor dem Hintergrund des öffentlichen Umgangs mit dem Gemeindechef und den „seit Monaten anhaltenden teilweise wirklich niederträchtigen Verleumdungen“ und reichlich Verständnis für dessen angestauten Ärger bringt die SPD in ihren Ausführungen in ähnlicher Weise deutliche Kritik an Thalers Verhalten zum Ausdruck: So habe er damit auch diejenigen getroffen, die sich nicht an den in diversen Kommentarspalten abspielenden „Schmutzkübeleien“ beteilgen – und diejenigen, „die sich um eine sachliche Aufarbeitung der Vorwürfe bemühen, seine Leistungen für die Gemeinde Eching zu würdigen wissen und dabei selbst mit Schmutz beworfen werden“. SPD-Fraktionschef Herbert Hahner: „Niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet, auch ein Bürgermeister nicht.“

SPD kritisiert Thalers „Mauern und Abblocken“

Jetzt sei aus Sicht der Genossen ehrliche Selbstreflexion gefragt: „Anders als vom Bürgermeister dargestellt, bestand unsererseits permanent das Angebot zur gemeinsamen, sachlichen Aufarbeitung der erhobenen Vorwürfe“. Bloß: Wirklich angenommen worden sei das nicht. Erlebt habe man eher das Gegenteil: „Mauern und Abblocken“ heißt es im SPD-Schreiben weiter.

Abschließend weisen auch die von beiden Gruppierungen formulierten zentralen kommunalpolitischen Zielsetzungen eine große Übereinstimmung auf – nämlich eine Verpflichtung, sich zum Wohle der Gemeinde zu engagieren. „Wir würden gerne zur Sacharbeit zurückkehren“ heißt es dazu seitens der Echinger Grünen. Und an die Anschrift des Bürgermeisters: „Das gleiche wünschen wir uns auch von Ihnen.“