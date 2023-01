Einbruch wohl kein Zufall: Uhren und Münzen aus Deutenhausener Wohnhaus gestohlen

Die Frage, ob nur ein oder doch mehrere Täter für den Einbruch in Deutenhausen verantwortlich sind, konnte die Polizei noch nicht klären. © Silas Stein/dpa

Uhren und Münzen im Wert mehrerer tausend Euro sind aus einem Haus in Deutenhausen geklaut worden. Die Polizei glaubt: Der Einbrecher wusste, wo er da zuschlug.

Deutenhausen - Als der Eigentümer eines Wohnhauses im Echinger Ortsteil Deutenhausen am Sonntag aus seinem Urlaub zurückkam, staunte er nicht schlecht: Er entdeckte nicht nur eine ihm fremde Leiter im Garten, sondern auch ein eingeschlagenes Fenster und eine aufgebrochene Tür. Im Anschluss stellte er fest, dass sein komplettes Haus durchwühlt worden war.

Passiert ist der Einbruch zwischen 18. Dezember und 1. Januar

Der Tatzeitraum kann laut Polizei Neufahrn auf die Phase von 18. Dezember bis 1. Januar eingegrenzt werden. Anscheinend haben der oder die Täter gewusst, dass in dem Haus Am Anger etwas zu finden war. Denn, so PI-Chef Michael Ertl: „Der Geschädigte ist offensichtlich leidenschaftlicher Kunst- und Antiquitätensammler.“ Entwendet wurden mindestens mehrere hochwertige Uhren und Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren tausend Euro.

Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in Deutenhausen etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise an die PI Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 95 10 0.

