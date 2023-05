Einkaufen ohne Geldbeutel: Kleidertauschbörse im ASZ Eching entwickelt sich langsam zum Erfolgsmodell

Von: Ulrike Wilms

Tauschen statt kaufen: Bis aus Freising kamen die Kunden, um sich im Alten-Service-Zentrum mit Frühlings- und Sommermode einzudecken. Was liegen blieb, ging an die Hallbergmooser Tafel. © Wilms

Bestens besucht war die Neuauflage der Kleidertauschbörse im ASZ Eching. Viel ging über den Ladentisch, über das, was übrig blieb, freut sich die Tafel.

Eching - Im Saal des Alten- und Servicezentrums sah es fast aus wie in einem gut sortierten Bekleidungsgeschäft: Festliches Dirndl, luftige Bluse oder Sommerkleid, ein schickes Businesskostüm, Herrenhemden und Pullover, und Sommerhosen – die Auswahl an neuwertigen Bekleidungsstücken war groß. Und das Beste an dem dreistündigen „Vor-Ort-Markt“: Die Frühlings- und Sommermode „von Kopf bis Fuß“ gab es zum Nulltarif.

Die Gruppe WUB hatte die Idee bereits vor fünf Jahren erstmals in der Gemeinde umgesetzt

Ermöglicht wurde diese besondere Art des Shoppens in Form einer Kleidertauschbörse, die die Echinger Fairtrade-Gruppe organisiert hatte und die zum Programm der Klimafrühlingswoche gehörte. Damit wird eine Idee des unentgeltlichen Gebens und Nehmens weitergeführt, die erstmals vor fünf Jahren von der Gruppe WUB nach Eching gebracht, in Zusammenarbeit mit der Vhs weitergeführt und im Vorjahr erstmals von der Fairtrade-Gruppe organisiert wurde.

Der Schwerpunkt des Angebots lag auf Damenmode

Von Beginn an herrschte großer Andrang. Es wurde eifrig anprobiert, gegenseitig modisch beraten und auch viel geratscht und gelacht. Der Schwerpunkt lag auf Damenmode, aber auch Kinder- und Herrenbekleidung gab es zu „tauschen“. Und da waren die Mitglieder der Fairtrade-Gruppen durchaus auch ihre eigenen Kunden. Wichtig ist den Initiatorinnen, zu einem weniger verschwenderischen Lebensstil anzuregen, konkret zu einem bewussteren Umgang mit dem „Rohstoff“ Kleidung – und das ganz ohne Verzicht auf „neue“ Textilien. Denn: Wer Bekleidung tauscht, statt sie zu kaufen, handelt nachhaltig und umweltbewusst.

Mit Erfolg hatten die Mitglieder der Fairtrade-Gruppe, darunter Wirtschaftsförderin Ines Mannseicher, Gemeindearchivarin Rebecca Eckl und Klimaschutzmanagerin Lena Herrmann, im Flyer zum Klimafrühling, aber auch in Print- und online-Medien tüchtig die Werbetrommel gerührt. Es gab sogar junge Kundinnen aus Freising. Wie auch immer: Die Fairtrade-Gruppe freute sich über die die große Resonanz, die eine deutliche Steigerung gegenüber der ersten Kleidertausch-Aktion im vergangenen Jahr bedeutete.

Als besonderer Service sind die Spender der Bekleidung froh und dankbar, dass sie die übrig gebliebenen Stücke nicht zurücknehmen müssen, sondern diese ebenfalls einem guten Zweck zugeführt werden: und zwar der Tafel in Hallbergmoos.

