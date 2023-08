Teilen

Die Ehrenamtlichen der Echinger BRK-Bereitschaft würden ihren Fuhrpark gern um ein zweites HvO-Fahrzeug verstärken und werben deshalb um Spenden.

Eching – Viel zu tun neben den „normalen“ Diensten zur Hauptferienzeit hatte jüngst die BRK-Sanitätsbereitschaft Eching. Denn es war viel los und wurde tüchtig gefeiert in der Gemeinde. Bei der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde auf dem Bürgerplatz war man ebenso präsent wie bei der BrassWiesn mit ihren rund 16.000 Besuchern. Bei diesem Großereignis mitgearbeitet haben 120 bis 130 Freiwillige in sieben Teams. Sie versorgten etliche kleinere Blessuren wie Insektenstiche, Schnittverletzungen oder Zerrungen. Über 60 Einsätze mussten disponiert werden, darunter fünf Krankenhaustransporte und vier Notarzteinsätze. Erfreuliches Fazit: „Insgesamt ein ruhiges und friedliches Festival“, hieß es dazu aus den Reihen der ehrenamtlichen Rotkreuzler, die als Helfer vor Ort Erste Hilfe geleistet haben.

Unter dem Begriff „Helfer vor Ort“ (HvO) firmiert vor allen Dingen auch ein kürzlich auf den Weg gebrachtes BRK-Projekt. Es bezeichnet konkret ein Fahrzeug, mit dem ehrenamtlich tätige Sanitäter des BRK innerhalb kürzester Zeit zu einem Unfallgeschehen gelangen können, schneller als Rettungswagen und Notarzt. Im September 2021 wurde das erste „Helfer-vor-Ort“ -Fahrzeug der BRK-Bereitschaft Eching eingeweiht, mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Eching. Die Einsatzzahlen des Jahres 2022 im Gemeindegebiet Eching und Neufahrn, in dem die freiwilligen Helfer mehr als 220 Einsätze gefahren sind und über 11 000 Stunden in Bereitschaft geleistet haben, belegen eindeutig, wie notwendig und wichtig die Leistungen des HvO sind. Auch im ersten Halbjahr 2023 haben sich bereits 80 Einsätze summiert. Für unerlässlich halten die BRK-Helfer die Anschaffung eines zweiten HvO-Fahrzeugs.

Vor diesem Hintergrund hat das BRK Eching als vollständig ehrenamtlich strukturierte Non-Profit-Organisation eine Spendenaktion (Spendenziel: knapp 50.000 Euro) in Gang gesetzt und dazu eigens ein Online-Spendenportal erstellt. Mit einer Informationsbroschüre wurde versucht, per Anschreiben vor allen Dingen Firmen und Unternehmen zu einer Finanzspritze oder Sachspende (etwa aus den Bereichen Medizin- und Fahrzeugtechnik) zu motivieren, damit ein zweites HvO-Fahrzeug finanziert werden kann.

Eine hilfreiche und erfreuliche Reaktion beispielsweise erfolgte von Seiten der Freisinger Bank, die einen Notfallrucksack gespendet hat. Weitere Sponsoren sind sehr willkommen, ebenso wie weitere ehrenamtliche BRK-Helfer zur personellen Verstärkung des Teams. Man darf sich ruhig einmal vor Augen führen, dass ein Un- oder Notfall auch jeden treffen kann – und eine optimale Ausstattung der Hilfsdienste auch jedem Einzelnen zu Gute kommt.

Das tun die Helfer vor Ort und First Responder

Segensreich, sinnvoll und lebensrettend sind die Helfer-vor-Ort-Projekte des Roten Kreuzes und die Etablierung der „First-Responder-Dienste“ der Feuerwehren (wie im Gemeindegebiet durch die FFW Dietersheim), mit denen in Eching innerhalb der Blaulichtfamilie eine wichtige Lücke in der Notfallversorgung geschlossen werden konnte. Aber es gibt durchaus noch Verbesserungspotential rundum die gesetzliche Hilfsfrist. Diese besagt, dass in der Regel im Versorgungsbereich einer Rettungswache spätestens 12 Minuten nach dem Ausrücken eines Rettungswagens (RTW), Notarztwagens (NAW), Intensivtransportwagens (ITW) oder Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) der Einsatzort erreicht werden soll. Das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes mit lebenserhaltenden Maßnahmen zu verkürzen, haben sich ehrenamtliche Kräfte wie die „Helfer-vor-Ort“ auf ihre Fahnen geschrieben. Ihre Mission: die Vitalfunktionen aufrecht zu erhalten und möglichst lebensbedrohliche Zustände abzuwenden. Gerade bei schweren lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Unfällen kann durch die Verkürzung beziehungsweise Überbrückung des therapiefreien Intervalls Leben gerettet werden: Je schneller professionelle Erste-Hilfe vor Ort ist, desto größer sind die Überlebenschancen: Oft entscheiden bei einer vorliegenden Notarztindikation bereits wenige Minuten, ob ein Unfallopfer oder Patient, beispielsweise nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, gerettet werden kann oder nicht. wu