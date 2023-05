Auch wenn die Bürger da schon länger baden: Zweiter Bauabschnitt des Hollerner Sees nun offiziell eingeweiht

Von: Ulrike Wilms

Besonders eindrucksvoll erscheinen die Uferlandschaft und der neu erschlossene zweite Bauabschnitt des Hollerner Sees mit seinen geschwungenen Buchten aus der Luft, aufgenommen zur Fertigstellung 2020. © Wilms

Offiziell der Bevölkerung übergeben wurde der zweite Bauabschnitt des Hollerner Sees bei Eching. Zwei Bürgermeister schlüpften dafür in ungewöhnliche Rollen.

Eching - „Was lange währt, wird auch endlich gut“ stand über der Einladung zur Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Erholungsgebiets Hollerner See. Nach langer, pandemiebedingter Verzögerung übergab der Erholungsflächenverein nun den bereits im Sommer 2020 fertiggestellten Uferbereich offiziell an die Öffentlichkeit. Bei einem zwanglosen Festakt am Seeufer überreichte der Vereinschef und Dachauer Landrat Stefan Löwl im Beisein etlicher Honoratioren am Montag den symbolischen Schlüssel an die beiden Bürgermeister Sebastian Thaler (Eching) und Christoph Böck (Unterschleißheim)

Ein Fuß- und Radweg führt inzwischen rund um das Gewässer

Inoffiziell haben Bürger aus dem Umland den erweiterten Uferbereich entlang des Ost-, Nord- und teilweise Westufers schon intensiv genutzt. An das im ersten Bauabschnitt im Sommer 2011 fertiggestellte Gelände mit „Seepromenade“ und Wasserwachtstation, Sanitäranlagen, See-Kiosk und Volleyballplatz schließt er sich als schön modellierter, abwechslungsreicher Uferbereich an, das zum Faulenzen ebenso einlädt wie zu sportlichen Aktivitäten. Es wurden 185 Bäume gepflanzt, umzäunte Strauchflächen, Hecken, Blühwiesen und Staudenfluren sowie ein Waldstück angelegt, Rasen eingesät, Fahrradparkplätze geschaffen, ein Spielplatz aufgeschüttet, Abfallbehälter und Bänke aufgestellt. Zu den Attraktionen zählen ein Boule-, ein Beachvolleyballplatz und eine gestufte Sonnenarena. Ein Fuß- und Radweg führt rund um das Gewässer.

Bei seiner Begrüßung rekapitulierte Löwl einige der wesentlichen Zahlen und Fakten aus der „Erfolgsgeschichte“ des seit 1990 unter Trägerschaft des Erholungsflächenvereins stehenden Areals – ein „Idyll“ und „Kleinod“ so Löwl, dessen Gesamtkosten von rund 5,5 Millionen Euro gut angelegt seien.

Bei der Schlüsselübergabe: (v. l.) Landrat Helmut Petz, Jens Besenthal (scheidender Geschäftsführer Erholungsflächenverein), Dachaus Landrat Stefan Löwl (Vorsitzender des Erholungsflächenvereins), die Rathauschefs Sebastian Thaler und Christoph Böck, Echings Altbürgermeister Josef Riemensberger, Pfarrerin Mirjam Pfeiffer und Pater Binoy sowie der neue Erholungsflächenverein-Geschäftsführer Christian Mohr. © Wilms

Seine Existenz verdankt das Naherholungsgebiet mit diversen Biotopen dem Kiesabbau durch die Münchner Kiesunion, die vertraglich zur Rekultivierung verpflichtet war. Damit ist es, wie Landrat Helmut Petz ausführte, eines von zehn und zugleich das größte Erholungsgebiet im Landkreis unter Trägerschaft des Naherholungsvereins. Bei den Freiraumplanungen hat eine gute Balance zwischen Naturschutz und Naherholung eine Rolle gespielt.

Der Dialog zwischen „Jogger“ Christoph Böck und „Angler“ Sebastian Thaler kam bestens an

Sehr gut angekommen ist ein humor- aber dennoch auch gehaltvoller Dialog zwischen „Jogger“ Christoph Böck und „Angler“ Sebastian Thaler. Diesen nutzten die beiden Bürgermeister anstelle von getrennten Grußworten gemeinsam, um Akteuren aus der „Entwicklungshistorie“ des Hollerner Sees ihren Dank auszusprechen. Auch ging’s bei den beiden Sportsfreunden um politische Entscheidungen, wie das Aus für die Therme.

Bei ihrem Segen für die Badegäste und den See, der bei dieser Gelegenheit mit Weihwasser aus Altötting „angereichert“ wurde, äußerten die Geistlichen, die evangelische Pfarrerin Mirjam Pfeiffer aus Unterschleißheim und der katholische Pater Binoy aus Eching, die Hoffnung, dass die Erholungssuchenden hier eine (Aus-)Zeit für Stille und Besinnung, aber auch Freundschaft, Gemeinschaft und Rücksicht wahrnehmen können.

Rück- und Ausblick

Nach dem Unterschleißheimer Bürgerentscheid ad acta gelegt wurden 2010 die Pläne des Zweckverbands, eine Therme im nordwestlichen Bereich des Sees zu errichten. Die Pläne und Visionen, vorangetrieben von den damaligen Bürgermeistern Josef Riemensberger (Eching) und Rolf Zeitler (Unterschleißheim, gestorben im Januar 2023), sind ebenso in der Schublade verschwunden wie die von einem Investor geplante Surfanlage. Ob der 3. Bauabschnitt jemals weiter überplant wird, ist noch nicht entschieden. Konkret geplant ist aber eine ganzjährige Restauration durch die Pächter des beliebten See-Kiosks „Hecht und Sonne“ in Parkplatznähe. Der Kiosk soll in den Bereich von Bauabschnitt 2 umziehen.