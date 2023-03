Bavareske Wettkämpfe, knifflige Fragen: Beim Starkbierfest des Echinger Musikvereins war einiges los

Zum Eröffnungsfoto gesellten sich Vertreter der befreundeten Echinger Vereine, Braumeister Bastian Urbansky (l.) und Vereinsvorsitzende Maria Migge (6. v. l.). © Migge

„O’zapft is!“ hieß es nach zwei Schlägen durch Braumeister Bastian Urbansky am Samstag im Bürgerhaus Eching. Das Starkbierfest war eröffnet.

Eching - Und der Weihenstephaner Doppelbock aus dem Fass fand zügig seine durstigen Abnehmer bei den Feierlichkeiten des Musikvereins St. Andreas Eching. Rund 300 Besucher amüsierten sich prächtig. Neben dem Starkbier stand die Blasmusik der vereinseigenen Blaskapelle im Vordergrund. Die Musikerinnen und Musiker präsentierten traditionelle Klassiker wie den „Böhmischen Traum“ und Evergreens wie „Griechischer Wein“. Unterhaltsame Akzente setzte das „Bayern-Battle“, bei dem sich vier heimische Vereine in vier bavaresken Disziplinen miteinander messen. Diese reichten von Smarties per Strohhalm aufsaugen und in ein Gefäß ablegen, bis hin zum Transport von Golfbällen von einem längs aufgeschnittenen 25-Zentimeter-KG-Rohr zum nächsten. Dabei durften die Bälle nicht berührt werden. Eine Mordsgaudi für die Teams unter den Anfeuerungsrufen ihrer Fanclubs.

Fragerunde zur Allgemeinbildung

Nicht immer einfach war dann die Fragerunde zur Allgemeinbildung: Wie oft läutet das Glockenspiel am Münchner Rathaus pro Tag? Wie lautet die genaue Jahreszahl der ersten urkundlichen Erwähnung Echings? Oder: Wie viele Gemeinderäte hat Eching? Punkte gab es nur für die schnellste richtige Wortmeldung. Am Ende konnte die Freiwillige Feuerwehr Eching den Preis für den ersten Platz ergattern: einen Essensgutschein für 50 Euro im Fischerhof Großeisenbach. Knapp dahinter: der Burschenverein Eching, der zwei Träger Starkbier mitnehmen durfte. Die Landjugend Neufahrn und die Narrhalla Heidechia Eching/Neufahrn belegten heuer die Ränge drei und vier.

Dann war das Publikum des Starkbierfests bei den kniffligen Schätzfragen gefordert. Die drei Aufgaben lauteten, die Anzahl der Kronkorken in einem Maßkrug, die von kleinen Salzbrezln in einem Weißbierglas und schließlich die Menge von Flötenklappen der beteiligten Flöten beim letzten Herbstkonzert richtig zu schätzen. Verblüffend, wie nah die Schätzergebnisse der Wirklichkeit kamen – oder auch voll daneben lagen.

Musiker sorgten selbst für die Bewirtung

Anders als in den Vorjahren gab es dieses Mal vollwertige Speisen nur auf Bestellung im Vorverkauf. Der Anlass; Die Musiker des Echinger Vereins mussten die Bewirtung zum ersten Mal selbst in die Hand nehmen. Sie bewältigten die Bestellungen sowie die Speisen- und Getränkelieferung allerdings zügig und zur vollen Zufriedenheit ihrer Gäste. Dabei hatten die Besucherinnen und Besucher zwischen einer Starkbierbrotzeit und einem Käsebrettl wählen können. Die Riesen-Brezn steuerte die Bäckerei Herrmann dazu.

DIETER MIGGE