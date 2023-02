Er kam als Flüchtling – jetzt ist er sein eigener Chef: Wie Rozat Wazeru Schneider im Echinger ASZ wurde

Von: Ulrike Wilms

„Ich liebe meinen Beruf – er ist mein Leben“: Rozat Wazeru in seinem Schneider-Atelier im ASZ/Mehrgenerationenhaus Eching © Wilms

2011 flüchtete er aus seiner syrischen Heimat. Gut zehn Jahre später hat sich Rozat Wazeru in Eching mit seiner eigenen Schneiderei einen Lebenstraum erfüllt.

Eching - Wer kennt sie nicht, die Situationen, in denen ein Rock unmodern, das Lieblingskleid nach erfolgreichem Abnehmen zu weit oder ein Hosenbund zu eng geworden ist? Rozat Wazeru kennt sie, denn er hat täglich damit zu tun. Der 38-Jährige kam vor einigen Jahren als kurdischer Flüchtling nach Bayern – und hat sich jetzt in seiner neuen Heimat als Schneider eine berufliche Existenz im ASZ aufgebaut.

20-jährige Berufserfahrung: Was nicht passt, wird passend gemacht

Im Oktober 2022 wagte er den mutigen Sprung in die Selbständigkeit – die Schneiderei Rozat war geboren. Ihm dabei hilfreich zur Seite gestanden sind seine Echinger Vermieter. Als „Schneider für Änderungen und Neuanfertigungen aller Art“ beherrscht Rozat Wazeru nach über 20-jähriger Berufserfahrung sein Handwerk mit den vielfältigen Facetten für Frauen-, Männer- und Kindermode oder auch für Wohnaccessoires wie Vorhänge und Gardinen. Ob kürzer, länger, enger, weiter oder auch neu, nach Maß und individuellen Wünschen, alles wird passend gemacht.

2011 konnte er von so einem Alltag nur träumen: Da ist Wazeru als Flüchtling in Deutschland angekommen. Er stammt aus der syrischen Stadt Afrin, rund 55 Kilometer nördlich von Aleppo gelegen. Die Bürgerkriegsregion im Grenzgebiet zur Türkei wird mehrheitlich von Kurden bewohnt.

Mit Mitte 20 noch einmal „bei Null angefangen“

Damals, so sagt er, habe er mit Mitte 20 „bei Null anfangen“ müssen, auf sich allein gestellt, ohne Sprachkenntnisse und vor allen Dingen ohne ausreichende Dokumente, die seine Ausbildung belegen. Weil er für seine Bewerbungen keine anerkannten Originalzeugnisse und Zertifikate beibringen konnte, absolvierte der gelernte Schneider neben den obligatorischen Deutschkursen erneut eine Schneiderausbildung. Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz in seinem Metier zu finden, hatte er nicht. Zuletzt war er in der hauseigenen Änderungsschneiderei bei Oberpollinger in München tätig. „Ich konnte mich dabei sogar noch zusätzlich qualifizieren und spezialisieren“, erzählt er – unter anderem in puncto Herren-Trachten- und Lederbekleidung.

Vor zweieinhalb Jahren fand Rozat Wazeru eine Wohnung in Eching. 2020 heiratete er. Der 38-Jährige fühlt sich wohl hier und freut sich über „sympathische Mitmenschen und eine freundliche Umgebung“. Mit den eigenen Geschäftsräumen im Ortszentrum hat sich Wazeru einen Lebenstraum erfüllt: „Ich liebe meinen Beruf – er ist mein Leben.“

