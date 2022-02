ASZ-Fassadensanierung: Gemeinde Eching könnte Erbe von ehemaligem Bewohner nutzen

Thema im Bauausschuss

Für 200 000 Euro sind Arbeiten an der ASZ-Fassade vergeben worden. Das Geld dafür befindet sich zwar im Echinger Haushalt - könnte aber auch von „außen“ kommen.

Eching – Das Echinger ASZ bedarf aufgrund von Putzschäden und starker Abnutzung dringend einer Fassadensanierung. Dazu sind im gemeindlichen Haushalt des laufenden Jahres Mittel eingestellt worden. Auch aus energetischer Sicht ist diese Maßnahme angezeigt, denn durch die Gebäudesanierung lässt sich eine Einsparung bei der Heizenergie erzielen. Diese werde „durch die Instandsetzung des vorhandenen Vollwärmeschutzes in den ursprünglichen Zustand versetzt.“ heißt es dazu im Sachbericht der Bauabteilung.

Firmen aus der Region bekamen den Zuschlag

Nach fachtechnischer, wirtschaftlicher und rechnerischer Prüfung erwiesen sich als jeweils günstigste Bieter bei den Ausschreibungen zwei Firmen aus der Region. Der Auftrag für die Malerarbeiten wurden an die Zollinger Firma Neugebauer vergeben, den Gerüstbau übernimmt die Firma Kassner aus Hetzenhausen. Dabei wurde von den Kosten erfreulicherweise eine „Punktlandung“ erzielt: Beide Berechnungen lagen unterhalb der geschätzten Beträge. Das Angebot für den Fassadenanstrich beläuft sich auf rund 150 000 Euro brutto (eine Einsparung von ca. 35 000 Euro). Für den Gerüstbau schlagen etwas über 55 000 Euro zu Buche (2400 Euro billiger).

Barvermögen soll zweckgebunden für das ASZ und seine Instandhaltung eingesetzt werden

Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass die genannten Gelder zur Finanzierung der Reparaturen am Gebäude des ASZ-Mehrgenerationenhauses aus dem Erbe eines ehemaligen ASZ-Bewohners des Betreuten Wohnens bestritten werden können. Der im Alter von 91 Jahren Verstorbene hatte testamentarisch verfügt, dass die Gemeinde Eching sein nicht unbeträchtliches Barvermögen erbt, das zweckgebunden für das ASZ und seine Instandhaltung eingesetzt werden soll. Zuvor hatte er Echings Bürgermeister Sebastian Thaler und seiner Ehefrau eine Wohnimmobilie zu einem sehr günstigen Preis verkauft – für 300 000 anstelle der marktüblichen knapp 500 000 Euro. Dieser private und notariell geschlossene Vertrag war Gegenstand einer staatsanwaltlichen Ermittlung wegen des Verdachts auf Wucher.

Kritik an ungepflegtem Zustand der Grabstätte des Verstorbenen

In der Bevölkerung für Empörung gesorgt hat – neben den Ermittlungen gegen den Bürgermeister – jüngst auch der ungepflegte Zustand der Grabstätte des Verstorbenen, der in Sichtweite des ASZ auf dem Alten Friedhof an der Kirche St. Andreas seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dies hat im Zusammenhang mit der oben genannten Auftragsvergabe FW-Fraktionssprecher Christoph Gürtner im Bauausschuss zum Thema gemacht und eine Prüfung angeregt, „inwieweit hier der Bauhof tätig werden kann“.

In Anbetracht des gemeindlichen Erbes halte er es für angebracht, dass sich die Gemeinde des verwaisten Grabes annehme, so Gürtner. Dafür erhielt er fraktionsübergreifende Zustimmung im Gremium. Bürgermeister Sebastian Thaler sagte zu, dass sich die Gemeinde mit den Hinterbliebenen in Verbindung setzen werde, damit eine würdige Grabpflege erfolgen kann.