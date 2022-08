Echinger Musikschüler sahnen bei „Jugend musiziert“ ab - ein Duo landet sogar auf Platz eins

Von: Ulrike Wilms

Die erfolgreichen Echinger Musikschüler: (vorne v. l.) Nadine Cozzio, Theresa Gelic, Klara Greul, Violetta Krun, Klara Stang, Geigenlehrerin Yuki Kuwano, Gitarrenlehrerin Isabella Selder sowie (dahinter v. l.) Querflötenlehrerin Barbara Jakob, Michaela Hofbauer, Musikschulleiterin Katrin Masius, Oliver Baltay, Stellvertretender Musikschulleiter und Trompetenlehrer Thomas Innerebner und Bürgermeister Sebastian Thaler. © Wilms

Groß war die Freude in der Musikschule Eching über das Abschneiden von neun Musikschülerinnen und -schülern beim 59. Wettbewerb von Jugend musiziert.

Eching - Jährlich messen sich die besten Nachwuchstalente in unterschiedlichen Altersklassen und auch in wechselnden Wettbewerben „im instrumentalen und vokalen Musizieren“, heißt es offiziell über „Jugend musiziert“. 2022 wurden, wie immer von der regionalen über die Landes-bis zur Bundesebene, Solowertungen für Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang angesetzt. Ensembles hatten die Chance, sich unter anderem als Klavier-Kammermusik-Duo oder als Zupf-Ensemble dem Urteil einer Jury zu stellen.

Stolz auf Rang eins mit der Höchstwertung von 24 Punkten

Einen ersten Platz mit der Höchstwertung von 24 Punkten konnte sich, nach ihrem letztjährigen Erfolg in einer Corona-bedingten Online-Wertung diesmal in Präsens, erneut das Duo Klara Greul (Trompete) und Kyna Mc Kurdy (Klavier) beim Regionalwettbewerb in München erspielen. Ebenfalls einen ersten Platz beim Regionalwettbewerb in Erding erzielte das von Isabelle Selder unterrichtete Gitarrentrio Klara Stang, Violetta Krun und Daniel Endisch in der Wertung „Zupf-Ensemble“.

Für die schon äußerst erfahrenen, mehrfachen Jugend-musiziert-Teilnehmer Oliver Baltay (Querflöte)/Nadine Cozzio (Violine) und Theresa Gelic (Klavier)/Michaela Hofbauer (Querflöte) hieß es, sich beim Landeswettbewerb in Ingolstadt bayernweit mit den besten Kammermusik-Duos in der Alterklasse IV zu messen – wobei für die Echinger ein zweiter Platz heraussprang.