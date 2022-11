So erfolgreich verlief der erste First-Responder-Übungstag in Dietersheim

Sie alle machten mit: Vertreter von Feuerwehren, BRK und Ersthelfergruppen trafen sich zum Üben in Dietersheim. © Christoph Linke

Gelungene Premiere für den ersten landkreisweiten First-Responder-Übungstag! Eingeladen hatte die Feuerwehr Dietersheim. Und es wurde fleißig geprobt.

Dietersheim - Vor Ort waren alle Einheiten des Landkreises sowie die „Helfer vor Ort“ der BRK-Bereitschaft Eching. Die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) der Feuerwehren des Landkreises Freising beteiligte sich in Form der Bereitstellung einer Übungsleitstelle. „Die Veranstaltung soll zukünftig einmal jährlich im Landkreis als Trainingsmöglichkeit für die Ersthelfergruppen durchgeführt werden“, sagt Kreisbrandrat Manfred Danner.

Insgesamt nahmen elf Teams der Feuerwehren aus Dietersheim, Goldach, Kirchdorf und Paunzhausen sowie die Ersthelfergruppe der Gemeinde Wolfersdorf (Standort Feuerwehr Jägersdorf) und der BRK-Bereitschaft Eching teil. Diese arbeiteten an diesem Tag insgesamt 50 medizinische Übungslagen im Ortsbereich von Dietersheim ab. Danner: „Vom Jagdunfall, über eine Reanimation, einen Krampfanfall bis hin zu einem Verkehrsunfall war einiges geboten.“ Übungsziel war nach Angaben des Kreisbrandrates auch die Zusammenarbeit der First Responder mit anderen Hilfsorganisationen oder Einheiten. Hierzu stellte die FFW Dietersheim gemeinsam mit der Feuerwehr Eching ein Löschfahrzeug. Das Echinger Rotkreuz-Team besetzte zusätzlich einen Rettungswagen. Alle Einsätze wurden zentral über Funk aus dem Einsatzleitwagen 2 der UG-ÖEL koordiniert.

Bulldog vs. Fahrrad: Hier probten die Teilnehmer die Zusammenarbeit bei einem Verkehrsunfall. © Christoph Linke

Unter Beobachtung Danners, des Kreisbrandinspektors Helmut Schmid sowie des Kreisfeuerwehrarztes Prof. Holger Schmid zeigten die Sanitäter ihr Können und übten für den Ernstfall. „Fehler waren in der Übung ausdrücklich erwünscht, denn daraus lernt man“, sagt Danner. So wurde noch am jeweiligen Übungsort das Vorgehen von den Teilnehmern reflektiert und nachbesprochen. Jeder konnte selbst seine Lernpunkte für die nächste Übung bzw. den nächsten Einsatz benennen. „Die Kreisbrandinspektion wendete sich lobend an die Übenden und bestätigte durchweg gute Leistungen“, so der Kreisbrandrat abschließend.

