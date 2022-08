Blick in die Vergangenheit: 200 Seiten Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Eching vorgestellt

Von: Ulrike Wilms

Ein dickes Dankeschön von Pfarrer Markus Krusche (r.) galt Peter Wilms und Erwin Müller-Raab (v. l.) für die Erstellung der reich bebilderten Gemeindechronik. © Wilms

Echings evangelische Kirchengemeinde feierte ihr Sommerfest und ein Mehrfachjubiläum. Dabei gab‘s eine ganz besondere Premiere.

Eching – Da war was los beim Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde Eching im Garten der Magdalenenkirche. Und es gab ja auch gleich drei gute Gründe, es diesmal richtig krachen zu lassen: der 50. Geburtstag des Gemeindezentrums, 30+1 Jahre Kita Regenbogen sowie zwei Jahrzehnte als eigenständige Kirchengemeinde.

Darauf machte auch Pfarrer Markus Krusche die über 350 großen und kleinen Gästen beim Gottesdienst im Grünen, den er gemeinsam mit Pfarrerin Maral Zahed gestaltete, aufmerksam: Vor 50 Jahren erhielten die evangelischen Christen in Eching erstmals ein eigenes Gotteshaus. Die Kita Regenbogen hole heute ihren letztjährig nur intern gefeierten 30. Geburtstag nach. Und: Seit 20 Jahren ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde jetzt eigenständig. Hinzu komme als Krönung noch das „Jahrhundertereignis“ Glockenturm und der Guss eigener Kirchenglocken – ausgerechnet in Coronazeiten.

Text- und tonsicher: Die KiTa Regenbogen und der Regenbogenchor der Kinder trugen zum Gelingen des Sommerfests bei. © Wilms

Sein eigenes Jubiläum vergaß Krusche

Ganz vergessen zu erwähnen hatte Krusche dabei sein eigenes, zehnjähriges Echinger Amtsjubiläum, wozu ihm als Ehrengast Dekan Christian Weigl gratulierte.

Diese Bündelung von besonderen Ereignissen für die evangelischen Christen in Eching war auch Anlass für den ehemaligen Kirchenvorstand und langjährigen Kirchenpfleger Erwin Müller-Raab und Kirchenvorstand Peter Wilms, eine umfangreiche bebilderte Chronik der Kirchengemeinde mit über 200 Seiten zu erarbeiten und nach dreijähriger Vorbereitung damit in Druck zu geben. Diese wurde beim Sommerfest erstmals präsentiert und zum Kauf angeboten.

Fünf Jahrzehnte evangelische Kirchengeschichte

Das Buch umfasst nicht nur die vergangenen fünf Jahrzehnte evangelische Kirchengeschichte in Eching, sondern beschäftigt sich auch mit dem Zuzug der ersten Protestanten in der Region und ihrem bis ins 20. Jahrhundert schwierigen Lebensbedingungen im katholischen Bayern bei der Ausübung ihres Glaubens. Eine flankierende Foto-Ausstellung, die sich an den Inhalten der Chronik orientiert, dokumentiert ein halbes Jahrhundert evangelischen Gemeindelebens und ist bis auf Weiteres in der Magdalenenkirche ausgestellt.

Die Feier

Erneut entfaltete die Wiese mit ihrem Baumbestand bei hochsommerlichen Temperaturen ihre natürlichen Qualitäten als schattiger Biergarten, Café Magdalenenkirche und auch Abenteuerspielplatz. Je nach persönlichem Gusto standen Kaffee und ein opulent bestücktes Kuchenbuffet, alternativ alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Bier, Würstl und Leberkäs zur Auswahl. Musikalische Beiträge steuerten der Magdalenenchor, ein Posaunen-Ensemble und die vielen jungen Stimmen der Kindergartenkinder bei, die viele Wochen fleißig ihre Lieder geübt hatten. Der gemischte „Regenbogenchor“ war sichtbar stolz darauf, sie text- und tonsicher vortragen zu können: Ein Anblick, der allen Freude machte und zu tüchtigem Applaus anregte.

Im anschließenden Mitmach- und Kreativprogramm für die jungen Festbesucher übernahm das pädagogische Personal der Kita mit einem bunten Beschäftigungsangebot die Hauptrolle. Die Mädchen und Buben konnten verschiedene Aktionen wie einen Feuerwehrparcours durchlaufen, mit Spritz- und Löschstation oder sogar Tierrettung per Stehleiter aus den Bäumen. Das Glücksrad lockte Groß und Klein mit tollen Gewinnen, und auch die Schminkstation wurde reichlich besucht. Gleiches galt für die große Hüpfburg.

Gewitterschauer setzten Schlusspunkt

Am frühen Abend gab es plötzlich einen heftigen Gewitterschauer, der nicht nur Abkühlung brachte, sondern auch einen natürlichen Schlusspunkt hinter einen schönen Festtag setzte.

