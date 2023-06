Hochbetagter Exhibitionist belästigt junge Frau am Echinger Bahnhof - und die filmt ihn

Aus dem Polizeibericht

Ein Exhibitionist (81) hatte einen unschönen Auftritt am Echinger Bahnhof. Die Polizei brauchte nicht lange, um herauszufinden, um wen es sich da handelte.

Eching - Gegen 13.45 Uhr meldete sich am Montag eine 24-Jährige bei der Neufahrner Polizei und berichtete dieser von einer Belästigung am Echinger Bahnhof. So sei ein älterer Mann auf der anderen Seite der Gleise gestanden und habe an seinem Glied manipuliert. Sie konnte diesen laut PI auch sehr gut beschreiben. Anschließend sei der Mann mit einem Fahrrad weggefahren.

Der 81-Jährige war für die Polizei kein Unbekannter

Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ, eine gleichzeitige erste Vernehmung der Geschädigten ergab allerdings weitere Einzelheiten. Die Frau hatte zudem ein Foto vom Täter und ein Video seines Auftritts machen können – was sich letztlich bei der Überführung des Täters als sehr hilfreich herausstellte: „Durch das Foto konnte mittels Lichtbildrecherche eine Übereinstimmung mit dem späteren Beschuldigten festgestellt werden. Ein Abgleich der Daten ergab, dass der Verdächtige – ein 81-jähriger Echinger – für die Polizei kein Unbekannter war“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Michael Ertl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zuhause konnte der Mann von einer Polizeistreife auch gleich angetroffen werden. Ertl: „Die Kleidung, die er trug, stimmte zum Teil noch mit der der Tathandlung überein. Das T-Shirt hatte er zwar gewechselt, zeigte dieses aber schließlich vor.“ Nach Konfrontation mit dem Sachverhalt war der Mann geständig. Er wurde zur PI Neufahrn gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren folgt.

ft