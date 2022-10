Fahrer wird bewusstlos und drückt Gaspedal voll durch: Bus in Eching rammt mehrere Autos

Teilen

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. © Symbolbild: Armin Forster

Der Fahrer eines Busses verlor in Eching kurz das Bewusstsein - mit drastischen Folgen. Er rammte Autos, eine Laterne und einen Baum.

Eching - Weil er das Bewusstsein verloren hatte, verlor ein 71-Jähriger am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auch die Kontrolle über seinen Bus. Dieser war gerade in Eching von der A92 kommend auf der Fraunhofer Straße in Richtung Süden unterwegs. Das Hauptproblem: „Sein Gasfuß drückte das Gaspedal voll durch“, teilte die Polizei Neufahrn mit.

Und so raste der leere Omnibus auf Höhe des Burger-Restaurants in einer Linkskurve zuerst durch den Gegenverkehr und anschließend über den Parkplatz des Restaurants. Da kam der Mann wieder zu Bewusstsein und stoppte den Bus. Zuvor allerdings war ein Mercedes-Fahrer (24) in Richtung A92 unterwegs – und somit im Gegenverkehr des Busses. Der Pkw wurde von diesem erfasst und an den linken Straßenrand geschleudert. Ein parkender Opel wurde anschließend vom Bus rechtsseitig angefahren und um 180 Grad gedreht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die gerammten Pkw wurden zum Teil komplett zerstört

Außerdem erwischte der „Geisterbus“ eine Laterne und einen Baum, bevor er den abgestellten Transporter eines schlafenden 33-Jährigen rammte. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, der Omnibus war noch fahrbereit. Die gerammten Pkw hingegen wurden „zum Teil total zerstört“ (O-Ton Polizei). Der Schaden dürfte laut PI im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Seitens der Feuerwehr Eching wurde die Unfallstelle abgesichert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.