Fast wie in Wimbledon: Tennisabteilung des SC Eching feiert 50-jähriges Bestehen

Idyllisch gelegen: Die Tennisanlage des SCE Eching mit ihren insgesamt 16 Freiluftplätzen liegt am Ortsrand mitten im Freizeitgelände. Auf dem Bild aus dem Jahr 2021 ist auch die Baustelle zu sehen, wo die neue Tennishalle an alter Stelle wieder errichtet wurde. © Wilms

„Ein halbes Jahrhundert und immer noch am Ball“ – unter dieses Motto stellte der Verein das 50-jährige Bestehen der Tennisabteilung des SC Eching. Das wurde groß gefeiert.

Eching – Der Wunsch nach Sonnenschein ging leider nicht in Erfüllung. Aber bei der ungemütlichen Witterung bewies sich das Vereinsheim wie schon so oft als gemütlicher Veranstaltungsort für die zahlreichen Gäste, zu denen neben Bürgermeister Sebastian Thaler auch Landrat Helmut Petz und Sabine Meier, Vizepräsidentin des Bayerischen Tennisverbands (BTV), zählten. Vor Ort gab es auch das eine oder andere Wiedersehen mit alten Freunden und Wegbegleitern, die ebenfalls den Weg an ihre frühere Sport- und Wirkungsstätte gefunden hatten.

Die Tennisabteilung des SC Eching schuf Großes und feiert jetzt Geburtstag

Ihrer Begrüßung voran stellte Abteilungsleiterin Barbara Ramstötter ein Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ Und wie dieser „Genossenschafts- und Gemeinschaftsgedanke“ auf die Geschichte und Geschicke der SCE-Tennisabteilung zutrifft, dokumentierte auch das gelungene Geburtstagsfest. Da war zunächst die kurzweilig moderierte Bilderschau von Winfried Matschke, Mitinitiator, Gründungsvorstand, Abteilungsleiter ehrenhalber und frisch gekürter Träger der Echinger Bürgermedaille. Er ließ fünf Jahrzehnte Vereinsgeschichte und -entwicklung mit ihren Höhen und Tiefen – darunter die Brände der ersten beiden Vereinsheime sowie die bis auf die Grundmauern abgebrannten Dreifachhalle 2018 – Revue passieren.

Ausgezeichnete Abteilung: Sabine Meier vom BTV überreichte Gründungsabteilungsleiter Winfried Matschke und der aktuellen Leiterin Barbara Ramstötter eine Ehrenurkunde. © Wilms

Matschke nutzte die Gelegenheit, um einzelne Persönlichkeiten zu würdigen und auch bereits verstorbener Unterstützer zu gedenken. Stellvertretend für viele namentlich Genannte sei der langjährige Vorstand Wolfgang Teschauer erwähnt, der immer noch dem Tennisförderverein vorsteht, oder auch Walter Graber, der überall planerisch und tatkräftig da Hand anlegt, wo es nötig ist.

Auch Anekdotisches wurde zum Besten zu geben, zudem sorgte die sechsköpfige Jazz- und Dixieland-Band mit Bandleader und Vereinsmitglied Werner Pichl mit schwungvoller Musik für die rechte Auflockerung. Auch den eigens kreierten zackigen Tusch „Tennis Eching“ brachte das Ensemble ein ums andere Mal zu Gehör – immer dann, wenn ein Ereignis oder auch eine besondere Leistung einen Sonderapplaus verdiente: Da hatte das Sextett gut zu tun.

Stolze Gesichter: Die Vereinsführung von gestern und heute stellte sich zum Gruppenbild auf – (v. l.) die ehemaligen Abteilungsleiter Hans Georg Appel, Heike Baumann, Wolfgang Teschauer, Finanzreferentin Magda Motlik, ehem. Abteilungsleiter Klaus Weweck, Gründungsabteilungsleiter Winfried Matschke, Pressereferent Thomas Schön, die aktuelle Abteilungsleiterin Barbara Ramstötter, Sportreferent Julian Morgenroth, Jugendsportreferentin Luisa Dettloff und stellv. Abteilungsleiter Günter Palatzky. © Wilms

Daneben erwies sich so eine 50-jährige Vereinsgeschichte auch als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und Trends, wie den durch Boris Becker und Steffi Graf ausgelösten Tennisboom. So konnte die Tennisabteilung Ende des 20. Jahrhunderts einen Höchststand von rund 700 Mitgliedern verzeichnen.

Schon damals Weitsicht bewiesen

In seiner Rede bescheinigte Landrat Helmut Petz den Mitgliedern der Abteilung, etwas Großartiges für den Tennis, aber vor allen Dingen auch für die Gemeinde angestoßen zu haben – nicht nur sportlich, sondern auch sozial und gesellschaftlich. Er bezeichnete die Anlage als wichtigen Begegnungs- und Erlebnisort. Namentlich würdigte er den damaligen Echinger Bürgermeister Joachim Enßlin für sein Gespür und sein vorausschauendes Handeln im Sinne einer positiven Gemeindeentwicklung und richtete lobende Worte an den jetzigen Rathauschef Thaler, der „genauso planvoll vorgehe“.

Blickten gerne zurück: Die Gäste im Tennisheim ließen mit der Bilderschau von Winfried Matschke 50 Jahre Revue passieren. © Wilms

Thaler selbst bezeichnete die Tennisanlage am Echinger Ortsrand nahe des Echinger Sees als eine der schönsten in ganz Deutschland. Und auch die Größe und Qualität der 18 Plätze – davon drei moderne Hallenplätze – suche ihresgleichen. Kritik übte er an den Medien, deren Sportberichterstattung zu einseitig am Fußball ausgerichtet sei. Er charakterisierte Tennis als Breitensport, der jedem offen stehe.

Sabine Meier vom Tennisverband lobte den frühzeitigen Weitblick der Tennisabteilung, bereits vor knapp 50 Jahren Grundwasserbrunnen zur Bewässerung angelegt zu haben, ganz im Sinne von nachhaltiger Ressourcenschonung. „Machen Sie weiter so. Sie sind spitze“, rief sie Funktionären und Vereinsmitgliedern zu. Um das zu bekräftigen, hatte sie eine Ehrenurkunde für die Abteilung mitgebracht.

Erdbeeren durften nicht fehlen

„Aber bitte mit Sahne“ hieß es bei der opulenten Festverköstigung, wobei in Anspielung auf die Wimbledon-Tradition auch Erdbeeren kredenzt wurden. Und auch auf dem Platz wurde sportlich „serviert“: bei zwei Einlagenspielen des Nachwuchses und der Erwachsenen. Beim Ausklang mit Discosound sah man nur strahlende Verantwortliche – auch wenn die Sonne nicht geschienen hat.

von ULRIKE WILMS

