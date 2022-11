Fernwärme statt Gas: Wie Eching die Energiekrise meistern will

Einstimmiger Beschluss der Räte

Wenn es möglich ist, sollen öffentliche Gebäude in Eching, wo bislang mit Gas geheizt wurde, ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das beschloss nun der Rat.

Eching - Auch in Eching werden die wegen der Energiekrise beschlossenen staatlichen Vorgaben für öffentliche Gebäude umgesetzt – wie die Senkung der Raumtemperatur in der Verwaltung und in Büroräumen von Rathaus, Bauhof, Feuerwehren auf 19 Grad und in den Sporthallen auf 18 Grad. Aber nicht erst seit der Energieverknappung geht die Gemeinde im Hinblick auf energetisches Einsparpotenzial und erneuerbare Energien mit gutem Beispiel voran. Parallel dazu bietet sie seit zwei Jahren auch die Möglichkeit einer kostenlosen Energieberatung.

Mit gutem Beispiel vorangehen - zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung

Bereits eingeleitet wurde eine flächendeckende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und damit eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs. Ebenso zeichnen sich aktuelle Neubauten wie das Rathaus oder die Tennishalle, nicht nur durch eine nachhaltige Bauweise, sondern auch durch die Nutzung regenerativer Energien aus.

Wie die dem Gemeinderat vorgelegte Bestandsanalyse des Sachgebiets Liegenschaften aufweist, werden derzeit zwölf Gebäude in kommunalem Besitz, darunter die FFW Dietersheim, Wohngebäude, Kindergärten und die Schule an der Nelkenstraße, mit Erdgas versorgt. Und das mit sehr unterschiedlichen Technologien und Verbräuchen.

Wärmepumpen oder Hackschnitzelheizungen wären ebenfalls eine Alternative

Als nächste konkrete Maßnahme hat der Rat einstimmig beschlossen, bei den eigenen Liegenschaften „Planung und Erstellung von Gutachten zur Umrüstung der noch bestehenden Gasheizungen vorzunehmen“. Wenn es möglich ist, sollten die Gebäude an das Fernwärmenetz des Zweckverbands Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching angeschlossen werden. Bei Gebäuden, wo kein Fernwärmenetzanschluss möglich ist, sollte der Einsatz von alternativen Heizsystemen geprüft werden, wie Wärmepumpen oder die Errichtung von Hackschnitzelheizungen.

Hinsichtlich der Überprüfung von Einsparmöglichkeiten in gemeindlichen Gebäuden kommt eine neue Gebäudemanagement-Software (CAFM) zum Einsatz. Es gibt in dem Zusammenhang auch Überlegungen, Energieeinsparwettbewerbe in Schulen und Kindergärten auszuloben – nicht zuletzt aus Erziehungsgründen.

