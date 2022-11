„Unglaubliche Szenen“ nach Unfall: Taxifahrer nutzen Rettungsgasse – Autofahrer fahren auf A92 rückwärts

Polizei entsetzt

Von Felix Herz schließen

Südlich von Freising kam es auf der A92 zu einem Lkw-Unfall. Laut Polizei fielen jedoch einige unbeteiligte Autofahrer durch deutliches Fehlverhalten auf.

Freising – Auf der A92 kam es am Samstagnachmittag, 26. November, zu einem Lkw-Unfall in der Nähe von Freising. Laut Polizei kollidierte der 34-jährige Fahrer gegen 13.40 Uhr mit der Leitplanke. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Szenen rund um die nachfolgenden Aufräumarbeiten lösten bei den Beamten aber im Nachhinein Fassungslosigkeit aus.

Lkw-Unfall auf der Autobahn: Taxifahrer nutzen Rettungsgasse aus

Durch den Unfall wurde der Tank des Lkws beschädigt, „mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff lief über alle drei Fahrstreifen“, berichtet die Polizei. Umfangreiche Aufräumarbeiten, unter anderem von einer Spezialfirma, mussten eingeleitet werden. Im Zuge dessen musste die A92 zwischen den Anschlussstellen Eching Ost und Freising Süd vorübergehend gesperrt werden. Auch die freiwillige Feuerwehr Neufahrn war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

(Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Soweit kein unübliches Geschehen auf einer Autobahn am Wochenende. Doch Aufreger gab es: „Zu unglaublichen Szenen kam es derweil im sich bildenden Stau“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Schon während der Anfahrt hätten Beamte zwei Taxifahrer bemerkt, die die Rettungsgasse widerrechtlich für sich nutzten. Zudem fuhren im Bereich der Anschlussstelle Eching Ost Autofahrer rückwärts auf der Autobahn oder wendeten dort, um dem Stau zu entgehen.

In München ereignete sich ebenfalls am Samstag ein Unfall mit Beteiligung eines Taxis – es krachte in eine Tram-Haltestelle.

Polizei mahnt – und greift gegen Taxifahrer durch

Die Taxifahrer wurden von der Polizei angehalten und angezeigt. Sie erwartet eine Strafe in Höhe von mehr als 200 Euro Bußgeld, ein Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Auch die Autofahrer, die auf der Autobahn rückwärts fuhren oder wendeten, wurden angezeigt.

Unterdessen gab der Lkw-Fahrer an, von einem BMW-Fahrer abgedrängt worden zu sein, wodurch es überhaupt erst zu dem Unfall kam. Die Verkehrspolizei Freising bittet daher mögliche Zeugen, unter der Telefonnummer (08 16) 1 95 20 Kontakt mit den Beamten aufzunehmen.

Abschließend mahnten die Beamten in der Pressemitteilung noch mit einem Appell an die Vernunft, „solche gefährlichen Fahrmanöver zu unterlassen“. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.