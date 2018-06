Friedhofsbesucherin in Eching dreist beklaut - Polizei rät zur Vorsicht

Am helllichten Tag ist eine Frau am Echinger Friedhof bestohlen worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise - und gibt einen präventiven Rat.

Ihren VW Passat stellte am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Danziger Straße in Eching ab. Als sie nur fünf Minuten später wieder zu ihrem Pkw kam, wartete eine böse Überraschung auf sie: Die hintere linke Seitenscheibe war eingeschlagen und ihr Geldbeutel, der auf der Rücksitzbank gelegen hatte, war verschwunden. Der Schaden am Passat beträgt rund 500 Euro, der Diebstahlsschaden etwa 150 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Neufahrn unter Tel. 08165/95100 in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, keine Wertgegenstände sichtbar in den Fahrzeugen liegen zu lassen.

ft

Rubriklistenbild: © dpa