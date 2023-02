Heideflächenverein hilft der Wechselkröte: Kettenfahrzeuge im Einsatz

Um sie geht’s: die in ihrem Bestand gefährdete Wechselkröte. Der Heideflächenverein schafft Laichgewässer. © Christian Koebele

Noch bis Ende Februar ist der Heideflächenverein in der Fröttmaninger Heide auf besondere Weise aktiv. Eine der Maßnahmen ist einem Tier gewidmet.

Eching/Landkreis-Süd - Gehölzarbeiten, Befahrungen, kleinflächige Erdbewegungen sowie die Anlage von drei Foliengewässern für die Wechselkröte - all das gehört zu den aktuellen Maßnahmen. „Die Maßnahmen sind notwendig, um die speziellen Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten auf Dauer zu sichern“, sagt Geschäftsführerin Christine Joas. Andernfalls würden sich diese mit der Zeit so verändern, „dass die in ihrem Bestand gefährdeten Tiere und Pflanzen dort nicht mehr leben können“.

Gehölzarbeiten finden vor allem im erweiterten Umweltbildungsgelände statt

Die Gehölzarbeiten finden vor allem im erweiterten Umweltbildungsgelände statt. Ziel ist laut Pressemitteilung die Herstellung eines „Lebensraummosaiks“ aus offenen Kiesflächen, artenreichem Magerrasen und Gehölzen, als Lebensraum für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Verbuschte Magerrasen und Kiesrohböden werden außerdem vom Gehölzaufwuchs befreit.

Auch für die vom Aussterben bedrohte Wechselkröte (Bufo viridis) werden Maßnahmen durchgeführt, um die Population in der Fröttmaninger Heide zu fördern. Joas: „Die Wechselkröte benötigt als Laichgewässer flache, vegetationsfreie Kleingewässer. Diese kommen natürlicherweise in dynamischen Flussauen vor. Da es diese Flussauen in unserer Kulturlandschaft nicht mehr gibt, ist die Krötenart auf Pfützen in sogenannten Sekundärstandorten wie Kiesgruben und Militärgebieten ausgewichen.“ Die Kleingewässer in der Fröttmaninger Heide entstanden während der militärischen Nutzung durch die regelmäßigen Panzerfahrten. Daher ist es nun notwendig, diese Flächen weiterhin zu befahren, um die verdichteten Senken erhalten zu können sowie ein Zuwachsen der offenen Kiesflächen zu verhindern.

Klein- und Kleinstgewässer sollen der Wechselkröte als Laichgewässer dienen

Mit Hilfe eines Kettenfahrzeugs sollen bestimmte Tümpel nachverdichtet werden und zusätzlich durch kleinflächige Bodenmodellierungen neue Gewässerstrukturen entstehen. Diese Klein- und Kleinstgewässer sollen vor allem der Wechselkröte als Laichgewässer dienen.

Zusätzlich werden nach Angaben der Heideflächenverein-Geschäftsführung drei Foliengewässer angelegt. „In Zeiten des Klimawandels mit heißen Sommern trocknen viele der Kleingewässer in der Fröttmaninger Heide aus, bevor der Wechselkrötennachwuchs eigenständig an Land gehen kann“, erklärt Christine Joas. Mit der Schaffung der künstlich angelegten Tümpel schaffe man zuverlässig dichte Gewässer, die eine längere Wasserhaltung gewährleisten und sich in heißen Sommern bei Bedarf befüllen lassen.

Gut zu wissen Der Heideflächenverein bittet die Besucher der Fröttmaninger Heide um ihr Verständnis. Es wird appelliert, besondere Rücksicht zu nehmen und die jeweiligen Beschilderungen und Absperrungen zu beachten.

