Echings Symphonisches Blasorchester meldet sich zurück: mit einem Blick durch „Kinderaugen“

Von: Ulrike Wilms

Begeisterung bei den Zuhörern traf auf Spielfreude bei Musikern und Dirigenten beim Konzert des Symphonischen Blasorchesters Eching. © Wilms

Geradezu märchenhaft verlief das Comeback des Symphonischen Blasorchesters Eching beim Frühjahrskonzert in der Realschule. Das Publikum war begeistert.

Eching - „Wir haben Sie sehr vermisst, schön dass Sie da sind!“ So wurden die zahlreichen Besucher beim Frühjahrskonzert des Symphonischen Blasorchesters in der Aula der Echinger Imma-Mack-Realschule von Dirigent Fabian Schmidt begrüßt. Nach der langen Veranstaltungspause war auch das Publikum voller Vorfreude auf ein Livekonzert. Unter dem Titel „Kinderaugen“ war das Themenkonzert den Kindern der Welt und der Welt der Kinder gewidmet, von denen sich die Komponisten bei ihren Werken haben inspirieren lassen.

Auch „tollpatschige Clownerien“ kamen musikalisch sehr plastisch zum Ausdruck

Verspielt, lebhaft und heiter wurde das Konzert von Franco Cesarinis „Harlequin“ eröffnet, worin zum Teil auch „tollpatschige Clownerien“ musikalisch sehr plastisch zum Ausdruck kamen. Auch Schmidt selbst reihte sich in die Reihe der Komponisten ein und feierte mit seinem Stück „Der gestiefelte Kater“ eine gelungene Premiere. Großen Anteil daran hatte „Märchenerzählerin“ Corinna Rösel mit ihrer unnachahmlichen Stimme. Die Sängerin, Gesangspädagogin und Stimmberaterin verstand es, das Grimmsche Märchen vom Gestiefelten Kater so fesselnd vorzutragen, dass dessen Handlung als kompositorischer Bestandteil wahrgenommen wurde.

Japanische Kinderreime spielten ebenfalls eine Rolle

Vom deutschen Märchen (ent)führte die musikalische Reise zu „Warabe Uta“, zu japanischen Kinderreimen, wie sie in Fernost bei überlieferten Kinderspielen gesungen werden. Diesen liegen japanische Volkslieder zugrunde, die Dirigent Bin Kaneda, der unter anderem auch die Musik für die Eröffnung der Olympischen Spiele 1964 in Tokio geschrieben hat, zu einem melodischen Klangteppich verwoben hat – vom tiefen, hallenden Gong bis zu filigranen Flötentönen ein reizvoller Hörgenuss mit fernöstlichem Zauber.

Ausflug in die niederländische Modell-Mini-Welt „Madurodam“

Nach der Pause gab der 40-köpfige Klangkörper die 1999 entstandene Ouvertüre „Sumus Futuro“ des amerikanischen Blasmusikkomponisten Alfred Reed mit ihrer Klangfülle kraftvoll zum Besten. Sehr gut gefiel im Anschluss der Ausflug in die niederländische Modell-Mini-Welt „Madurodam“ in der gleichnamigen Mini-Suite von Johan de Meij (2006). Stimmungsvoll intonierten die Musiker acht facettenreiche und charakteristische musikalische Stationen von einem Weckruf über exerzierende Soldaten, Windmühlen und einen Kirchenbesuch bis zum Grande Finale.

Den fulminanten Abschluss des Konzerts bildet ein Medley des Kinderfilms „Der Zauberer von Oz“ aus der musikalischen Feder von James Barnes. Diesem liegt das Kinderbuch „The Wonderful Wizard of Oz“ von Lyman Frank Baum zugrunde. Nicht minder populär ist der 1939 entstandene, gleichnamige Hollywood-Filmklassiker mit dem Oscar-prämierten Song „Somewhere over the rainbow“.

Nach ebenso intensivem wie langem Beifall beendete die „Pink-Panther-Melodie“ als Zugabe den Konzertabend – und es hieß „auf Wiedersehen im Herbst“.