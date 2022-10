Entsorgungsgebühren auf dem Prüfstand: Für Grünschnitt und Laub wird auch künftig nichts verlangt

Von: Ulrike Wilms

Die Entsorgung von Grünschnitt und Laub ist beim Echinger Bauhof in „haushaltsüblichen Mengen“ kostenlos – und wird gerade jetzt im Herbst gut genutzt. © Wilms

In der Gemeinde Eching sind die Entsorgungsgebühren auf dem Prüfstand. Um aber eine neue Satzung auf den Weg zu bringen, müssen erst noch Vergleichswerte eingeholt werden.

Eching – Die unumgängliche Einführung der Umsatzsteuer für kommunale Dienstleistungen ab dem nächsten Jahr macht es notwendig, dass für den Wertstoffhof eine Satzung zur Regelung der Abfallentsorgung und eine dazugehörige Gebührensatzung auf den Weg gebracht werden müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass bei der Entsorgung von pflanzlichen Abfällen, Erd- und Bodenaushub, Sperrmüll sowie Bauschutt der öffentlich-rechtliche Charakter gewahrt bleibt und diese nicht privatrechtlich bewertet wird, womit sie dann der Umsatzsteuer unterliegen würde. Die jüngst erarbeiteten Satzungsentwürfe, die der Kommunalaufsicht des Landkreises Freising zur Genehmigung vorgelegt und noch nicht beantwortet wurden, waren auch Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Nachdem sich in der Diskussion herausstellte, dass noch wichtige Vergleichsparameter fehlen, beschloss das Gremium einstimmig, eine Verabschiedung der vorgeschlagenen Gebührensatzung zu vertagen, damit Vergleichswerte zu anderen Kommunen eingeholt werden können. Einig war man sich, dass für die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen sowie von Erd- und Bodenaushub von privat weiterhin keine Gebühren erhoben werden.

Für die Anlieferung von Bauschutt werden aktuell 2,50 Euro pro angefangene 25 Liter berechnet, hochgerechnet auf einen Kubikmeter kämen dann stattliche 100 Euro zusammen. „Da hat sich wohl mal jemand um den Faktor zehn verrechnet“, lautete ein Erklärungsversuch von Seiten des Bürgermeisters über die Hintergründe für diese teure Entsorgungsgebühr. Die Menge werde dabei allerdings nicht gewogen oder abgemessen, sondern „sehr großzügig geschätzt“, wie er betonte. Dennoch sind die Kosten im Vergleich zu Nachbarkommunen unverhältnismäßig hoch und sollten deshalb, so der Vorschlag der Verwaltung, deutlich herabgesetzt werden: München liegt bei 40 Euro für den Kubikmeter. Andere Kommunen verlangen zwischen zehn und 15 Euro. Deshalb wurde angedacht, ab 2023 eine Gebühr in Höhe von drei Euro pro angefangenem Viertel-Kubikmeter (250 Liter) zu berechnen. Die Gebühr sollte sich auch deswegen in einem vertretbaren Rahmen bewegen, um eine wilde Entsorgung von Bauschutt aus finanziellen Erwägungen nicht zusätzlich noch zu begünstigen.

Georg Bartl allerdings meinte, sich aus vergangenen Diskussionen zu erinnern, dass diese hohen Gebühren als bewusstes Steuerungsinstrument eingesetzt worden waren, um die Abgabe auf geringe, sprich „haushaltsübliche Mengen“ zu begrenzen – und nicht Tür und Tor für gewerbliche Entsorgungen großen Stils zu öffnen. Bartl plädierte deshalb für eine Limitierung des Abgabevolumens.

Nachdem sich im Laufe des Diskurses herauskristallisierte, dass die Entsorgung der Bauabfälle bei der jetzt geübten Bezahlungspraxis gerade so kostendeckend abgewickelt werden könne, herrschte Einigkeit im Rat, dass die angedachte Reduzierung auf ein Zehntel der bisherigen Gebühr auf jeden Fall noch einmal überdacht werden müsse. Als Hausaufgabe an die Verwaltung gab der Gemeinderat den Auftrag mit, die jeweiligen Einnahmen durch die Bauhofnutzer einerseits und den Grad der Kostendeckung andererseits zu ermitteln, als fundierte Basis für eine finanziell tragbare Gebührensatzung.

