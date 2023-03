Unfall in Eching: Fußgängerin (52) läuft in Mercedes Sprinter

Die Polizei musste zu einem Unfall in Eching ausrücken. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Von einem Mercedes Sprinter ist eine Fußgängerin (52) umgefahren worden. Die Polizei Neufahrn teilt mit, wie es der Frau inzwischen geht.

Eching - Riesenglück hatte eine 50-jährige Fußgängerin aus Eching, die am Montag von einem Auto umgefahren wurde. Wie die Polizei Neufahrn meldete, stand am Montag gegen 13 Uhr in Eching ein 36-Jähriger aus dem Kreis Erding mit seinem Mercedes Sprinter auf der Kleiststraße an der roten Ampel zur Kreuzung Paul-Käsmeier-Straße. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, wollte der Mann nach rechts auf die Käsmeier-Straße abbiegen.

Zeitgleich ging die 52-jährige Echingerin über die Fußgängerfurt in Richtung Kleiststraße – und übersah dabei den Sprinter. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau, kam aber mit leichten Verletzungen davon. „Die Erstversorgung durch das sofort alarmierten Rettungsdienst vor Ort war ausreichend, sodass kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich war“, berichtet die Polizei.

