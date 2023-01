Gedankenspiele für Dietersheim: Städtebauliche Grobanalyse als Entscheidungshilfe vorgelegt

Von: Ulrike Wilms

Starker Kontrast: Dietersheim zwischen (vor-)städtischen und ländlichen Strukturen bietet ein sehr uneinheitliches Bild. © Wilms

Wohin geht die Reise für das Dorf Dietersheim? Mit dessen Ortsentwicklung beschäftigt man sich derzeit, unterstützt von Experten, in der Gemeinde Eching.

Dietersheim/Eching – Wie, wie schnell und wie „einwohnerstark“ soll sich der Ort Dietersheim weiterentwickeln? Diese sind die wichtigsten zukunftsweisenden Ausgangsfragen in Zusammenhang mit der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsprogramms (GEP). Und sie bedeuten eine entscheidende Weichenstellung für das vormalige Bauerndorf Dietersheim im Südosten der Gemeinde Eching.

Der Gemeindeteil ist im 21. Jahrhundert, ausgelöst durch die Nähe zur TUM Garching und zu den Forschungsinstituten mit U-Bahnanschluss, vergleichsweise stark gewachsen. Im Zeitraum von 2007 bis 2021 hat sich Dietersheim um rund 800 Bürger von 1400 auf 2200 Bewohner vergrößert.

Bestandsanalyse erarbeitet

Im Auftrag der Gemeinde hat das Münchner Planungsbüro HummeI/Kraus, das auch mit der Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für die Kerngemeinde Eching betraut worden war, eine Bestandsanalyse erarbeitet. Deren Grundzüge hat Städteplanerin Barbara Hummel im Echinger Gemeinderat vorgestellt, daraus verschiedene Handlungsfelder abgeleitet und unterschiedliche Maßnahmen für Infrastruktur, Ortsgestaltung und Ausweisung von Wohngebieten, Freiflächen und Gewerbeansiedlung aufgezeigt beziehungsweise vorgeschlagen.

Diese „Grobanalyse“ befasst sich also mit Lage und Größe von neuer Wohn- und Gewerbebebauung, der Ausrichtung des angestrebten Wohnungsangebots für Jung und Alt, Singles, Studenten und Familien. Aber sie dreht sich auch um den Umgang mit ehemaligen Bauernhöfen, Nachverdichtungen (vor allem im Ortskern) sowie Anforderungen an Klimaschutz, Mobilität, Betreuungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten für eine funktionierende Infrastruktur.

Drei ganz unterschiedliche Charakteristika

Nach Einschätzung der vorgelegten Studie treffen in der baulichen Gesamtbetrachtung von Dietersheim drei ganz unterschiedliche Charakteristika zu: nämlich nebeneinander und „zusammengebastelt“ dörfliche, städtische und vorstädtische Quartiere. Hummel kritisiert fehlende Baukultur, sieht stattdessen ein wenig ortbildverträgliches Durcheinander zwischen modernen und dörflichen Strukturen. Optisch zerfalle der Ort. Es gelte, angesichts der Knappheit und Kosten von Boden einen auch unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes besseren Umgang mit verfügbarem Grundbesitz umzusetzen, dabei auch über Nachnutzungen, beispielsweise der Alten Schule und ehemaliger Hofstellen, nachzudenken. Für Letztere könne sie sich eine Kombination von Wohnen und Arbeiten sehr gut vorstellen.

Handlungsbedarf besteht aus Expertensicht auch bei der Nutzung von zerfallenden Hofstellen. © Wilms

Dieser Bereich der Innenentwicklungsmöglichkeiten wird gesondert von einem Planungsbüro untersucht, um dort eine fundierte Leitlinie für anstehende Entscheidungen zu erhalten. Aus Sicht von Städteplanerin Hummel ist vor allem ein Umdenken hinsichtlich des „Auslaufmodells Eigenheim“ für Familien notwendig, um Wohnraum „für alle Lebenslagen“ zu schaffen. Dazu müsse man auch „dem Geschoßwohnungsbau den Schrecken nehmen“. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung gelte es auf der einen Seite, Einrichtungen in der Ortsmitte zu bündeln, um diese aufzuwerten und ein lebendiges Zentrum zu schaffen, idealerweise mit einem Nahversorger. Andererseits sollten auch „außenrum“ Ortsränder klar definiert und bepflanzt sowie die vorhandenen Grünzüge miteinander vernetzt werden.

Planungswettbewerb vorgeschlagen - Bürgerbeteiligung vorgesehen

Um gute Lösungen für eine qualitätsvolle städtebauliche Entwicklung an die Hand zu bekommen, schlägt sie der Gemeinde vor, einen Planungswettbewerb unter Stadtplanern und Landschaftsarchitekten auszuloben, als Grundlagen für einen Bebauungsplan. Dazu müssen seitens des Gemeinderates und der Verwaltung Rahmenbedingungen und Vorgaben definiert werden, etwa nach den konkreten Wohnungsangeboten und der zukünftigen Bebauungsdichte. Und auch dazu, wer grundsätzlich wo Baugebiete entwickelt und welche Grundstücke die Gemeinde gegebenenfalls (ver-)kaufen möchte – beziehungsweise entsprechend der Eigentumsverhältnisse auch kann.

Einige Projekte sind bereits angelaufen, wie die Umsetzung des Baugebiets im Südosten am Mühlenwegm sowie das Bauleitplanverfahren für den Anger an der Langen Gasse und für ein kleines Baugebiet am östlichen Ortsrand. Wie es dagegen mit der Umsetzung des an die Kita am Bischof-Anno-Platz angrenzenden Areals in Dietersheim Süd-West weitergehen soll, ist ebenso offen wie eine potenzielle Gewerbeentwicklung am südlichen Ortsrand Richtung Garching. Wie die Bauabteilung berichtet, wurden Gespräche mit den betroffenen Grundstücksbesitzern geführt, bei denen bis dato keine Einigung zu erzielen war.

Im zeitigen Frühjahr, angedacht ist März, soll es auch eine Bürgerbeteiligung geben, bei der die Meinung der Dietersheimer zur Ortsentwicklung abgefragt und sie zur Mitwirkung am GEP eingeladen werden.

