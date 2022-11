„Schaufensterantrag“ der Echinger Grünen zum Brass-Wiesn-Sicherheitskonzept kommt im Gremium nicht gut an

Sicher feiern - das sollen die Besucher der Brass Wiesn auch in Zukunft können. Die Echinger Grünen stellten das jetzt aufgrund diverser Ereignisse in Frage. © Wilms

Harsche Kritik ernteten die Echinger Grünen im Gemeinderat für ihre öffentlich platzierten Antrag, Sicherheitslücken bei der Brass Wiesn zu schließen.

Eching – Die Grünen hatten in ihrem Antrag unter anderem dargelegt, „dass doch einige Ereignisse vermuten lassen, dass die Sicherheit der Besucher*innen nicht in dem Maße gewährleistet wurde, wie dies der Gemeinde zugesichert und von der Gemeinde erwartet wurde. So haben wir alle den tragischen Tod eines Festivalbesuchers durch Ertrinken betrauert und uns alle hat das Schicksal des überfahrenen Familienvaters bestürzt.“ Ferner habe man weitere „beunruhigende Tatsachen“ und von „chaotischen Zuständen“ bei der Evakuierung erfahren. Die Grünen fordern deshalb einen Bericht von Seiten des Ordnungsamts, der FFW, Polizei, Rettungsdienst und Veranstalter – dies auch in Zusammenhang mit den Gefahren des Echinger Sees, sexueller Übergriffe, Evakuierung, Fluchtwegen und Trennung von Pkw- und Fußverkehr sowie eine Bewertung der angezeigten Straftaten. Ferner soll, so die Grünen, der Veranstalter Verbesserungsvorschläge vorlegen.

Thaler: Sicherheitskonzept „kein öffentliches Dokument“

Ein Sicherheitskonzept, so Bürgermeister Sebastian Thaler, gebe es natürlich. „Wir finden es hier im Rathaus sehr unglücklich, dass in der Presse getitelt wird: ,Sicherheitskonzept gefordert.‘“ Das Konzept sei mit den zuständigen Behörden und der Polizei abgestimmt und werde stetig weiterentwickelt. „Aber es ist kein öffentliches Dokument“, unterstrich Thaler. Grundsätzlich habe die Kommune selbst nur Einfluss auf kommunales Ordnungsrecht. „Man möchte die Brass Wiesn auch als politische Gemeinde, sie willkürlich ablehnen geht gar nicht.“

Die Verärgerung von Rathauschef und Gemeinderat rührt insbesondere daher, dass seit geraumer Zeit eine Veranstaltung für die Fraktionen am 28. November anberaumt ist, wo „über inhaltliche Dinge“ informiert werde. Zum medienwirksamen Vorstoß der Grünen sagte Hahner (SPD): „Hier wird versucht, mit viel Elan eine Türe einzurennen, die schon offen ist.“ Es sei nicht fair, so Hahner weiter, eine Verbindung des Veranstalterkonzepts mit nicht belegten Straftaten herzustellen. Julian Morgenrot (SPD) ergänzte, dass der Grünen-Antrag vorurteilsbehaftet formuliert sei. Auch Christoph Gürtner (FW) war „stinksauer“ und sprach von einem „Schaufensterantrag“. Sieglinde Lebich (Grüne) verteidigte das Vorgehen: Ziel sei, mehr Informationen und ein erweitertes Sicherheitskonzept zu erhalten. Der Gemeinderat dürfe sich nicht drücken, „das Möglichste zu erreichen“.

Eva Oestereich