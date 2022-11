Wechsel in der Echinger SPD-Gemeinderatsfraktion: Vincent Blank löst Stefanie Malenke ab

Bei der Vereidigung: Echings Bürgermeister Sebastian Thaler (l.) und der neue SPD-Rat Vincent Blank. © Oestereich

Echings Gemeinderat hat sich von Stefanie Malenke (SPD) verabschiedet: Malenke gehörte seit dem Jahr 2014 dem Gremium an. Ihr Nachrücker heißt Vincent Blank.

Eching – Stefanie Malenke (52) fungierte nicht nur als Ratsmitglied, seit 2020 war sie auch 2. Bürgermeisterin. Im Dezember 2021 legte sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt nieder. Nun hat die Günzenhausenerin auch ihren Sitz im Gemeinderat an Vincent Blank (24) abgegeben.

Nach reiflicher Überlegung hat sich Malenke für den Rückzug ins Private entschieden

„Der heutige Abend steht im Zeichen großer Dankbarkeit. Ich habe aus fast einem Jahrzehnt mit schönen und schwierigen Zeiten viel mitgenommen.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Malenke, die am Dienstag bereits in den Zuschauerreihen Platz genommen hatte, von den Ratskollegen. Die 52-Jährige hatte die Hoffnung gehegt, nach einer überstandener Krebstherapie ihr politisches Engagement fortsetzen zu können, entschied sich jedoch nach reiflicher Überlegung für den Rückzug ins Private.

Stefanie Malenke (SPD) wurde jetzt von den Echinger Gemeinderäten verabschiedet. © privat

Rathauschef Sebastian Thaler und Sprecher der Fraktionen brachten ihre große Wertschätzung zum Ausdruck: „Es ist sehr bedauerlich, aber ich persönlich habe großes Verständnis für Deine Entscheidung. Du warst und bist im Gemeinderat und der Bevölkerung sehr geschätzt – auch für Dein offenes Ohr und die Verpflegung in langen Ratssitzungen. Alles Gute für Dich“, wandte er sich an Malenke. „Es ist ein echter Verlust. Dieses Maß an Empathie ist nicht zu ersetzen“, unterstrich Herbert Hahner (SPD). Manfred Wutz (BfE) betonte: „Du hast sehr viel Menschlichkeit reingebracht.“ Als „tadellos, freundlich und gut“ hat Heinz Müller-Saala (FDP) die Kollegin kennen- und schätzengelernt. Wie sicher alle Anwesenden wünschte Georg Bartl (CSU) der scheidenden Rätin für die Zukunft Gesundheit und „das Allerbeste“.

Als ihr Nachfolger wurde Vincent Blank vereidigt. Der 24-Jährige ist gebürtiger Dietersheimer. Zu seinen politischen Schwerpunkten zählen Verkehrsentwicklung, Wirtschaftsförderung und die Modernisierung der Verwaltung. Blank wurde zum Mitglied des Hauptausschusses sowie zum Vertreter in Versammlungen des Abwasserzweckverbandes berufen. Der Verwaltungsinspektor im Landratsamt Freising ist in mehreren Vereinen aktiv, etwa bei der FFW Dietersheim und dem BRK Rettungsdienst Eching.

Eva Oestereich