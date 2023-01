Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune: Eching macht den letzten Schritt

Von: Ulrike Wilms

Schnell umgesetzt: die rotmarkierten Fahrradtrassen bei Straßenmündungen in Eching. © Wilms

Mit der Verabschiedung des Radverkehrskonzepts im Gemeinderat ist Eching auf der Zielgeraden zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune angelangt.

Eching – Nach der erfolgreichen Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) Bayern 2018 wurden im Gemeindegebiet eine Reihe von Verbesserungen umgesetzt, um das Fahrradfahren attraktiver und sicherer zu machen und so den Anteil der radfahrenden Verkehrsteilnehmer zu steigern. Das zwischenzeitlich Erreichte, die durchgeführten Maßnahmen und der Status quo in puncto Verkehrssicherheit, der Ausbau des vorhandenen Wegenetzes, der Zustand der Radwege, ihre Beschilderung und die vorhandenen Abstellmöglichkeiten wurden bei einer ganztägigen „Hauptbereisung“ Ende Oktober 2022 durch ein Prüfungsgremium des AGFK begutachtet. Das einstimmige Urteil der Jury: Eching hat sich die Auszeichnung als fahrradfreundliche Kommune verdient, muss aber das 2021/22 vom beauftragten Planungsbüro erstellte Radkonzept noch im Rat verabschieden.

Das Konzept wurde von einem Arbeitskreis aus Vertretern der Verwaltung, Gemeinderäten, Vertretern der örtlichen Gruppe des ADFC und unter Federführung von Verkehrsplanerin Eva Mast auf den Weg gebracht. Nach mehreren Workshops gehörten zum weiteren Projektablauf eine Befahrung vor Ort mit Bestandsanalyse und Aufbau einer Datenbank sowie die Erstellung eines 134 Seiten starken Handbuchs „Radverkehr in Eching“. Darin erfasst sind über 80 Kilometer Radwegenetz in Haupt- und Nebenstrecken mit über 200 Streckeninformationen, darunter 16 Netzlücken und 60 Problemstellen einschließlich Verbesserungsvorschlägen. Ganz schnell umgesetzt wurden bereits eine ganze Reihe von rotmarkierten Fahrradtrassen bei Straßenmündungen, die zur Verbesserung der Sicherheit empfohlen wurden.

In sieben Jahren gibt es die nächste Überprüfung in Sachen Fahrradfreundlichkeit

Bei der Archivierung wurden 50 Radwegbeschilderungen und 36 Abstellanlagen gezählt. Sowohl für weitere Fahrradständer als auch die Wegweisung gibt es nach Mast, die der Sitzung online zugeschaltet war, durchaus „Luft nach oben“. Als „Hausaufgabe“ gilt es ihren Worten nach, die Netzplanung mit den angrenzenden Kommunen zu verbessern und die Beschilderungen und Anschlüsse zu optimieren. Für eine sinnvolle Nutzung der Datenbank und somit die künftige „Pflege“ des Radkonzepts empfahl die Expertin, analog zu umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen kontinuierlich eine engmaschige Aktualisierung vorzunehmen. Um die Bevölkerung dauerhaft zum Radfahren zu motivieren, gelte es in puncto Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßig über die Entwicklungen im Radverkehr zu informieren. In sieben Jahren steht dann eine Überprüfung an, in der ermittelt wird, ob Eching die Auszeichnung behalten darf. Fahrradfreundlichkeit ist also nicht als Zustand, sondern als Prozess zu begreifen.