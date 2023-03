CSU und FW sorgen für 11:11-Patt: Mietspiegel fällt im Echinger Gemeinderat durch

Von: Ulrike Wilms

Die Suche nach günstigen Mietwohnungen kann auch in Eching frustrierend sein. Der Mietspiegel soll, obwohl er keine Mehrheit im Ratsgremium erhielt, zumindest für einen guten Überblick sorgen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Keine Mehrheit hat der qualifizierte Mietspiegel für Eching im Rat erhalten. Die Zweifel an der Wirksamkeit waren zu groß. Trotzdem gilt er ab 1. April.

Eching - Ein kurioses Abstimmungsverhalten legte der Echinger Gemeinderat bei der Verabschiedung des Mietspiegels an den Tag: Per 11:11-Patt verweigerten CSU, Freie Wähler, FDP und Alexander Krimmer (ÖDP) gegen die Befürworter – Rathauschef Sebastian Thaler, BfE, Grüne und SPD – dem von einem Institut für Wohnen und Stadtentwicklung erstellten Mietspiegel die Billigung.

Mehrheitlich beschlossen worden war die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels für Eching (Kosten: rund 35 000 Euro) vom Gemeinderat im Juli 2021. Für die dazu erforderliche Datenerfassung erfolgte Ende 2022 im Gemeindegebiet eine Befragung von Mietern und Vermietern. Der Fragebogen wurde mit dem Mieterverein Neufahrn-Eching und der Interessenvertretung des Haus- und Grundbesitzervereins Freising im Vorfeld abgesprochen. Das beauftragte Institut ermittelte auf einer Basis von 5558 Haushalten die relevanten Daten, die in einem mathematischen Modell in einer so genannten Regressionsauswertung tabellarisch in einer Mietspiegelbroschüre zusammengefasst wurden.

Die Durchschnittskaltmiete in Eching beträgt nach den Berechnungen des Instituts aktuell 12,51 Euro

In allen Ortsteilen ist darin jede dritte frei finanzierte Wohnung zwischen 25 und 150 Quadratmeter erfasst. Demnach beträgt im Ortsgebiet Eching die Durchschnittskaltmiete im Bestand 10,80 und bei neuen Objekten 13,49 Euro, was einen Mittelwert von 12,51 Euro ergibt. Einen Überblick über die Daten erhielt der Rat von der zugeschalteten Expertin des beauftragten Büros.

Bürgermeister Thaler schilderte, dass die Gemeinde viele Anfragen nach einem (bis dato fehlenden) Mietspiegel erhält. Ein solches Instrumentarium biete „eine faire Grundlage“ zur Orientierung und stellt eine Serviceleistung für Mieter und Vermieter dar, äußerte SPD-Fraktionssprecher Herbert Hahner. So sollte der Anbieter einer Wohnung den Mietspiegel dazu heranziehen, um den ungefähren Mietzins abzuschätzen, zu dem er die Wohnung angemessen vermieten kann. Der Mieter wiedrum kann, ausgehend von einem konkreten Wohnungsangebot, vergleichen, ob der verlangte Mietzins ortsüblich ist. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung – zum Beispiel bei einer Mieterhöhung – können die im Mietspiegel enthaltenen Angaben ein Beweismittel darstellen.

CSU und FW sind sind einig: Kleinere Gemeinden brauchen keinen Mietspiegel

CSU und FW, die bereits gegen den ursprünglichen Beschluss zur Mietspiegelerstellung votiert hatten, bekräftigten ihre Auffassung, dass in einer eher kleinen Gemeinde wie Eching ein Mietspiegel „nicht erforderlich“ sei (CSU-Fraktionschef Georg Bartl). Auch an dessen Wirksamkeit wurden angesichts der geforderten Preise auf dem freien Markt von 19 Euro/Quadratmeter für neue Mietobjekte, wie auf den Immo-online-Portalen ersichtlich, Zweifel geäußert. Aus Reihen der CSU gab es Befürchtungen, dass bei zu geringen Mieten das Finanzamt auf den Plan gerufen werde bzw. die Anbieter günstiger Wohnungen zu einer Anhebung des Mietzinses angeregt werden.

Fragezeichen hinter der in zwei Jahren fälligen Anpassung des Zahlenwerks

Bereits anerkannt worden sind die Mietspiegelergebnisse im Februar und März von den genannten Interessenvertretern der (Ver-)Mieter. Damit ist er rechtskräftig. Ungewiss ist bei der Ausgangslage mit dem negativen Abstimmungsergebnis im Rat nun allerdings, wie und ob es mit der in zwei Jahren fälligen Anpassung des Mietspiegels beziehungsweise mit der generellen Fortschreibung weitergeht. Unabhängig vom Gemeinderatsbeschluss tritt ab dem 1. April 2023 der qualifizierte Mietspiegel für die Gemeinde in Kraft und soll unter www.eching.de/Mietspiegel veröffentlicht werden.