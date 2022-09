Befragung zum geplanten Bürgersaal in Günzenhausen: Anwohner sind nicht begeistert

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Unterhalb der Kirche soll der Günzenhausener Bürgersaal entstehen. © Wilms

Weiterhin diffizil gestaltet sich im Vorfeld die Umsetzung eines Bürgersaals im Zentrum von Günzenhausen. Das zeigte jetzt eine Befragung der Anwohner.

Günzenhausen - Wie Bürgermeister Sebastian Thaler in jüngster Ratssitzung berichtete, habe es bei einem abgefragten Meinungsbild bei den unmittelbaren Anwohnern neun Antworten gegeben – fünf davon aufgrund der erwarteten Lärmbeeinträchtigungen eindeutig ablehnend.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Weil sich der gewünschte Standort des Bürgersaals bei der Dorf-Gaststätte unterhalb der Kirche mitten in der Ortschaft und unmittelbar angrenzend an ein reines Wohngebiet befindet, müssen dort entsprechende nächtliche Lärmemissionswerte bis zu 35 Dezibel eingehalten werden. Unter diesen Voraussetzungen wäre ein regelmäßiger Saalbetrieb in den Abendstunden ausgeschlossen. Ein Ausweg könnte dagegen eine Umwidmung des Wohngebiets in ein Dorfgebiet darstellen. Bei letzterem würde die Lärmgrenze bei nächtlichen 45 Dezibel liegen.

Die Hoffnungen ruhen auf einer Info-Veranstaltung im Herbst

Gegen eine derartige Neujustierung des Baurechtes hatte das Landratsamt bereits juristische Bedenken geäußert. Und auch bei der von der Gemeinde abgefragten informellen Stellungnahme hat sich seitens einer Handvoll Anrainern Widerstand aufgetan. Im Herbst soll nun eine Info-Veranstaltung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum GOD und den Günzenhauser Ortsvereinen erfolgen.