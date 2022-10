Große Test-Aktion auf Bürgerplatz: Echinger nehmen Cargobikes unter die Lupe

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Groß lenkt, Klein hält Ausschau: der Echinger Stefan Sagermann samt Sohn auf Testfahrt mit dem CargoBike. © wu

Eine besondere „Spezies“ an Fahrrädern rückt zunehmend in den öffentlichen Fokus: die Lastenräder. In Eching konnten Cargobikes jetzt getestet werden

Eching - Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Bayern machte kürzlich zu Informations- und Anschauungszwecken die Cargobike Roadshow auf dem Bürgerplatz Station. Diesen Ortstermin nutzte auch der ADFC, um Präsenz zu zeigen. Ein Dutzend E-Bikes bildeten ein durchaus beachtliches Spalier. Sie standen zum Ausprobieren bereit. Wer wollte, konnte sich zudem fachkundig und firmenunabhängig beraten lassen, welche Räder für die jeweiligen Bedürfnisse am besten geeignet wären.

Das schlechte Wetter konnte die Bürger nicht vom Testen abhalten

Obwohl das Wetter alles andere als fahrradfreundlich war, ließen sich zahlreiche Interessenten nicht davon abhalten, die verschiedenen Modelle Probe zu fahren. Zu den aktiven Testern zählten auch Wirtschaftsförderin Ines Stadler und Detlef Harms von der ADFC-Ortsgruppe. Vor allem im innerörtlichen und Nahbereich, so das Meinungsbild auf dem Bürgerplatz, können moderne, leistungsstarke E-Lastenräder mit ihren vielseitigen und auf unterschiedliche Lastenvolumen zugeschnittene Einsatzmöglichkeiten punkten – etwa bei der Kinderbeförderung, beim Einkauf, Ausflug oder als fahrende kleine Werkstatt: Nicht ohne Grund sind Lastenräder immer öfter im Straßenbild auszumachen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie Klimamanagerin Lena Herrmann informierte, ist der Einsatz von Lastenrädern auch als Wunsch und Antrag im Klimaschutzkonzept verankert. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wird innerhalb der Gemeindeverwaltung aktuell darüber nachgedacht, nach der Erweiterung des Mitarbeiter- und Bauhof-Fuhrparks um Elektrofahrzeuge und zwei E-Bikes diesen auch mit einem Lastenrad aufzurüsten. Angelika Pflügler, Mobilitätsbeauftragte und Gemeinderätin, hat bereits erste durchaus positive Vorgespräche über die Einführung eines E-Lastenrad-Mietsystems hinsichtlich möglicher Park- und Unterstellmöglichkeiten geführt. Die Stadt Freising ist im August mit einer derartigen Vermietung an den Start gegangen. Auch die interessierten Cargobike-Testfahrer in Eching wurden da hellhörig und konnten sich eine sporadische Ausleihe durchaus vorstellen. Immerhin muss der Kauf einer pedalgetriebenen Luxuskarosse bei einer Preisspanne von 5000 bis rund 8000 Euro wohl bedacht sein. Mehr Infos gibt es unter www.cargobikeroadshow.org/aktuelle-tour.

Echings Grundsatzbeschluss zur Förderung des Radverkehrs Mit dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen im Jahr 2018 hat sich auch in Eching etwas bewegt in puncto umweltschonender Mobilität und Energiewende. Mit ihrem Grundsatzbeschluss zur Förderung des Radverkehrs hat sich die Gemeinde dazu verpflichtet, die verkehrlichen Rahmenbedingungen für Zweiradfahrer attraktiver und sicherer zu gestalten. Ein Ziel ist natürlich auch die entsprechende Zertifizierung. So wurden neue Radabstellanlagen installiert, allen voran die überdachten Parkplätze am Bahnhof. Weitere Maßnahmen beinhaltet das Radverkehrskonzept. Über die konkrete Umsetzung entscheidet Echings Gemeinderat.