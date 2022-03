Grünes Licht für Urnengräber: Ein Kolumbarium für Günzenhausen

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Bereits Ende 2019 hat das ortsansässige Landschaftsarchitektur Wankner & Fischer im Rahmen der „Strukturplanung Günzenhausen West“ (mit Ortserweiterung und Feuerwehrhaus) auch Pläne für die Friedhofsgestaltung vorgelegt und nördlich und südlich der Leichenhalle (Foto) Bereiche für unterschiedliche zukünftige Urnenbestattungsmöglichkeiten vorgeschlagen. © Wilms

Der Trend geht zur Urne. Die Trauerkultur wandelt sich. Deshalb wird es jetzt auch in Günzenhausen ein Kolumbarium geben.

Günzenhausen Wie auf dem Echinger Südfriedhof und dem Dietersheimer Ortsfriedhof soll es zukünftig auch in Günzenhausen möglich sein, zwischen einer Erdbestattung und einer Urnengrabstätte wählen zu können. Damit wird dem sich wandelnden Bedürfnis in der Trauerkultur mit einem stetig wachsenden Anteil an Urnengräbern Rechnung getragen.

Nach den bereits vorliegenden Plänen sollen diese nördlich und südlich der Aussegnungskapelle geschaffen werden. Die Bevölkerung favorisiert ein sogenanntes Kolumbarium gewünscht, mit zunächst zwei Reihen von übereinanderliegenden modularen Grabkammern mit Platz für etwa 25 Urnen. Eine vergleichbare, größere Urnenwand ist bereits auf dem Echinger Südfriedhof realisiert und erweitert worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Summe sollen (zunächst) rund 50 Urnenstätten entstehen, die konkrete Gestaltung und Standorte werden nun noch im Detail geplant. Das Vorhaben wurde vom Planungsausschuss des Gemeinderats einstimmig gebilligt. Zur Umsetzung sind als voraussichtliche Kosten im Haushalt 40 000 Euro eingestellt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.