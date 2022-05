Die unendliche Geschichte geht weiter: Kein Zeitplan für Neubau des Feuerwehrhauses

Von: Nico Bauer

Ehrung langjähriger Mitglieder: (v. l.) Vorsitzender Bernhard Wallner, Christian Schmidt, Annemarie Müller-Saala, Kreisbrandmeister Michael Hinterholzer, Josef Wildgruber und 3. Bürgermeister Leon Eckert. © Bauer

Nach wie vor gibt es keinen konkreten Plan, wie es mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Günzenhausen weitergehen soll. Nun soll der Bürgermeister Druck machen.

Günzenhausen – Wenn sich die Feuerwehr Günzenhausen zu Versammlungen trifft, dann geht es nicht nur um Einsatzstunden und Beförderungen. Seit vielen Jahren erhoffen sich die Aktiven und Förderer belastbare Fakten zum Neubau des Feuerwehrhauses. Rein faktisch ist man in dem Prozess weitergekommen, aber ohne belastbare Zeitschienen ist man immer noch im Modus der unendlichen Geschichte.

Der Antrag für das Bauprojekt liegt beim Staatlichen Bauamt, und nun warten alle Beteiligten auf Wasserstandsmeldungen. Bernhard Wallner, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins und Echinger Gemeinderat, forderte Bürgermeister Sebastian Thaler auf, den Druck bei der Behörde mit Nachfragen zu erhöhen. In der Versammlung berichtete Wallner, dass der Rathauschef in Vertrauen zum Bauamt abwartet. Das sorgte für spürbare Verstimmung bei den Mitgliedern. Die Günzenhausener fühlen sich nicht gerade an der Spitze der Prioritätenliste. Ein Mitglied kritisierte ironisch eine unterschiedliche Gewichtung der Projekte bei dem privat gerne Tennis spielenden Bürgermeister Thaler: „Schreiben wir doch einfach Tennishalle mit drei Toren drauf.“ Bei der Feuerwehr hat man genau beobachtet, wie schnell der Wiederaufbau der abgebrannten Tennishalle voranging.

Beförderung aktiver Mitglieder: (v. l.) Kommandant Tobias Exner, Johannes Kratzl, Georg Kranz und Sven Zurstrassen. © Bauer

Kommandant Tobias Exner präsentierte eine mit 54 Aktiven gut aufgestellte Feuerwehr, bei der noch 18 passive und 53 fördernde Mitglieder dazukommen. Im Jahr 2020 leistete man 2863 Stunden, hatte drei Brandalarmierungen und 16 technische Hilfeleistungen. 2021 standen in der Bilanz dann 3915 Stunden, sechs Brände und 21 technische Hilfeleistungen. Das waren im Vergleich zu den Vorjahren eher ruhigere Jahre. Kommandant Exner betont, dass man sich auch in Lockdowns und Zwangspausen des Übungsbetriebs sich weitergebildet habe und nun einen guten Ausbildungsstand hat. Er sieht aber auch, dass man tagsüber über ausreichend Einsatzkräfte verfügt, diese Situation darf aber nicht schlechter werden.

Im Rahmen der Versammlung wurde Christian Schmidt für 25 Jahre im aktiven Dienst geehrt. Passive Mitglieder seit einem Vierteljahrhundert sind Annemarie Müller-Saala und Josef Wildgruber.

Neuaufnahmen: (v. l.) Kommandant Tobias Exner, Leonhard Renuer, Leo Kratzl, Florian „Yoshi“ Loscher und KBM Michael Hinterholzer. © Bauer

Stolz auf die neuen Nachwuchskräfte

Beförderungen zum Feuerwehrmann wurden vollzogen für Sven Zurstrassen, Maxi Meir, Johannes Kratzl und Georg Kranz. Erfreulich waren für die Führungsriege der Feuerwehr die Neuaufnahmen mit Ludwig Wallner, Leonhard Renauer, Florian Loschner, Leo Kratzl und Veronika Wildgruber. Franziska Feldmeier wurde als neues Fördermitglied der Hilfseinrichtung begrüßt.

