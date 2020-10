Alte Ziegelei: Unsichere Bushaltestellen werden umgestaltet

Direkt auf der Straße bzw. einem schmalen Wiesenstreifen müssen die Fahrgäste der Busse an der Alten Ziegelei in Günzenhausen bislang ein- und aussteigen.

Bauausschuss Eching entscheidet sich für Mittelweg

von Ulrike Wilms schließen

Gefährlich und unübersichtlich sind die Bushaltestellen an der Alten Ziegelei in Günzenhausen. Doch jetzt ist eine Umgestaltung in Sicht.