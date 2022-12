Warteschlangen als ein gutes Zeichen: Die Echinger bummelten zahlreich durch ihren Christkindlmarkt

Von: Ulrike Wilms

Startschuss mit Nikolaus und Rathauschef: Der Nachwuchs der integrativen KiTa „Bunte Arche“ hieß im Beisein von Sebastian Thaler (Mitte) die Gäste willkommen. © Wilms

Endlich wieder unbeschwert vorweihnachtlichen Budenzauber genießen konnten die Besucher des Echinger Weihnachtsmarkts am Wochenende. Es gab auch zwei Premieren.

Eching - Auf diese heimelige Mischung aus wohlbekannten Düften, Lichtern und Klängen musste bekanntlich zwei Jahre lang wegen Corona verzichtet werden. „Dafür geben sich jetzt alle doppelt so viel Mühe“, war Echings Rathauschef Sebastian Thaler bei der Eröffnung des Christkindlmarkts überzeugt und dankte den Mitwirkenden – angefangen bei den Kleinsten.

Der junge Nikolaus wurde von der Kita-Jugend „herbeigesungen“

Etwas fürs Herz und Gemüt boten etwa die Kinder der integrativen Kita „Bunte Arche“ bei ihrem gesungenen Willkommen vom Kling-Glöckchen und der Weihnachtsbäckerei. Mit einem eigenen Lied wurde auch der heuer recht junge Nikolaus (Henry Gastl) herbeigelockt. Natürlich hatte dieser auch Süßigkeiten in seinem Sack mitgebracht. In den rund zwei Dutzend Verkaufsbuden gab es viele bekannte Gesichter. Denn die Veranstaltung wird durch die teilnehmenden Ortsclubs geprägt, allen voran die Sportvereine. Auch die reanimierten Echinger Fachbetriebe und die Tafel gehörten zur Stammbesetzung.

Erstmals an Bord waren der Pfabhof und die Echinger Fairtrade-Gruppe, die für eine Mischung aus fairem und regionalem Handel warb. Dazu passte auch der benachbarte Stand mit Honig und Bienenwachskerzen. Selbstgestricktes, Selbstgebackenes, Selbstgenähtes, Gesägtes, Geschnitztes, vielerlei Handwerkskunst, Dekoratives oder Praktisches, und dies überwiegend aus lokaler Produktion, gehörten zum Marktsortiment. Beim Bummel entlang der von zahlreichen Tannenbäumen flankierten Stände bot sich eine Vielfalt von Möglichkeiten für kleinere und auch größere Weihnachtsgeschenke. Ein reizvolles Dessous, eine neue Uhr oder auch ein originelles Schmuckstück waren sicher auch sehr gut geeignet, sich selbst mal etwas Schönes zu gönnen. Wurfbude und Tombola standen vor allem bei den Kindern hoch im Kurs.

Premiere feierte der Stand der Echinger Fairtrade-Gruppe, wo fairer und regionaler Handel im Fokus stand. © Wilms

Übrigens konnte man die (Vor-)Weihnachtszeit auch schmecken: Allerlei heiße Getränke wie Früchtepunsch, Glühwein, Jagertee, Kaffee und Kakao, aber auch süße und herzhafte Speisen wie Platzerl, Crêpes, Waffeln, Kasspatzn, Steaksemmeln und Würstl gehörten zur kulinarischen Auswahl. In Kauf nehmen musste man für Speis und Trank teils auch längere Warteschlangen. Schöner Bläserklang vom Musikverein St. Andreas am Samstag und der Echinger Blaskapelle am Sonntag taten ein Übriges, um auf den Advent einzustimmen.

