Die Heidechia freut‘s: Prinzessin überredet ihren Prinzen

Pünktlich am 11.11 um 11.11 Uhr (p.m.) war es wieder soweit: Die Narrhalla Heidechia präsentierte ihr neues Prinzenpaar. Die Tollitäten sind auch privat zusammen.

Eching/Neufahrn – Das neu aufgestellte Heidechia-Präsidium freute es narrisch, dass die Herrschaftssuche nicht so schwierig und nervenaufreibend war wie des öfteren in der Vergangenheit. „Das lief heuer ganz anders“ berichtete Stefan Feichtinger Prinz der vergangenen Saison und Mitglied des Kernteams. Mit Conny I. (Meier) gab es eine Frau, deren Traum es war, Prinzessin zu werden, und mit Manuel Khan einen Mann, der sich zur Prinzenrolle überreden ließ.

„Ich habe eine echte Bewerbungsmappe abgegeben“ erzählt Prinzessin Conny, die seit sieben Jahre in der Garde tanzt. Die „royale Eigenwerbung“ war natürlich einerseits ein lustiger Gag, denn als Deutschlehrerin weiß die 26-Jährige ganz genau, wie man mit einem derartigen Dokument richtig Eindruck schinden kann, aber andererseits durchaus ernst gemeint. In ihrer Zukunftsplanung hatte die gebürtige Neufahrnerin nämlich eines ganz fest im Blick: „Nach dem Studium werde ich Prinzessin.“ Dieser Traum wird jetzt verwirklicht und ambitioniert in die Tat umgesetzt.

Umso schöner, dass sich ihr Freund Manuel (27) nach einigen Überredungskünsten bereit zeigte, die Prinzenrolle zu übernehmen. Bis vor gut zwei Jahren hatte der Key Acount Manager, der im Vertrieb eines IT-Unternehmens beschäftigt ist, wenig mit Tanzen und Fasching am Hut hat, bis das Schicksal ihn mit seiner bezaubernden Prinzessin zusammenbrachte. Seitdem war er bei den Auftritten der Heidechia als Zuschauer dabei. Da konnte es nicht ausbleiben, dass er mit dem ansteckenden Faschings-Virus infiziert wurde. Seine Ankündigung: „Dieses Jahr werfe ich nicht den Tennisball in die Lüfte, sondern meine wunderschöne Prinzessin.“ Das Prinzenpaar wohnt im „echten“ Leben zusammen in München. Neben unterschiedlichen sportlichen Ambitionen teilen sie als gemeinsames Hobby das Kochen.

Conny und Manuel sind schon konzentriert ins gemeinsame Tanztraining eingestiegen, üben neben den Stunden bei Irina Proskurina, die für den Walzer verantwortlich ist, und mit Isabelle Renz, die den Showteil choreografiert, privat in einem Fitness-Studio. Zusammen mit ihrer 13-köpfigen Garde und der Nachwuchs-Truppe der X-Quiteens tanzen sie beim viel versprechenden Doppel-Motto, „Rockerina – Ballerina“ vorneweg. Ersonnen von der Kreativ-Abteilung der Heidechia, verbergen sich dahinter kontrastierende Elemente tänzerischer Leidenschaft von fetzigem Rock’n Roll bis zum klassischen Ballett. Faschingsfreunde dürfen sich also auf schwungvolle Auftritte von wild bis romantisch freuen. ulrike wilms