Der Kontakt riss nie ab: VdK Eching meldet sich aus Zwangspause zurück

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Das VdK-Vorstandsteam: (v. l.) Kreischefin Gabi Woelk, die Beisitzerinnen Bozena Melerowitz und Anna Maria Stern, Marie-Luise Grass (Kasse), Beisitzer Stefan Stern, „Vize“ Monika Drexler, Beisitzer Bernhard Oppermann, Vorsitzende Roswitha Heidenreich. © Wilms

Roswitha Heidenreich heißt die alte und neue Vorsitzende des örtlichen VdK. Mit 584 Mitgliedern ist der Sozialverband einer der größten Vereine in Eching.

Eching- Bei sommerlichen Temperaturen haben es sich 40 Wahlberechtigte am Sonntag nicht nehmen lassen, nach langer Coronapause erstmals wieder zu einer größeren Veranstaltung im ASZ zusammenzukommen – und ihrer Vorstandsriege ein einstimmiges Vertrauensvotum zu erteilen. So war die Wahl, von Kreisvorsitzender Gabi Woelk flott durchgeführt, Formsache. Heidenreich zur Seite stehen Stellvertreterin Monika Drexler, die weiter für die Mitgliederbetreuung verantwortlich ist, Schatzmeisterin und Frauenbeauftragte Marie-Luise Grass sowie Schriftführerin Ulrike Fung. Als Beisitzer fungieren Stefan und Anna Maria Stern, Bozena Melerowitz und Bernhard Oppermann.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Der kurze Vorstandsbericht, in dem Heidenreich zwei nicht einfache Jahre unter der Pandemie Revue passieren ließ, machte es sehr deutlich: Fast alle Vereinsaktivitäten sind zum Erliegen gekommen. Umso dankbarer zeigte sich die Vereinschefin gegenüber Vorstandskollegium und den Mitgliedern, „dass wir uns in diesen Zeiten nicht aus den Augen verloren“ haben. Auch wenn oft persönliche Besuche nicht möglich waren, so erfolgten die Geburtstagsgratulationen und Genesungswünsche telefonisch und schriftlich. Die Gutscheine für besondere runde und halbrunde Altersjubiläen kamen mit der Post.

Sammlung „Helft Wunden heilen“ war auch online ein großer Erfolg

Ein gemeinsames Totengedenken galt den von 2020 bis Juni 2022 verstorbenen 28 Vereinsmitgliedern. Eine corona-bedingt eingeführte Neuerung war die erstmals nur online durchgeführte Sammlung „Helft Wunden heilen“. Das habe super geklappt und wurde gut angenommen, freute sich Heidenreich. Die HWH-Sammlung ist eine wichtige Einnahmequelle auch für soziale Belange vor Ort, denn die Hälfte der Einnahmen verbleiben beim eigenen Verein.

Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind die 55- bis 64-Jährigen, gab Heidenreich Auskunft. Sie machte darauf aufmerksam, dass das große Interesse am Sozialverband auf die vielen sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Probleme zurückzuführen sind, mit denen gerade ältere und gehandicapte Menschen konfrontiert sind. Viele Mitglieder bedeuteten zugleich auch „viele Probleme“, so die Vorsitzende.

Auch der traditionelle Donnerstags-Stammtisch wird wiederbelebt

Umso wichtiger sind persönliche Kontakte. Jeden 3. Donnerstag im Monat möchte man den regelmäßigen Stammtisch wieder aufleben lassen. Dabei besteht um 15 Uhr im ASZ Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Über bevorstehende Aktivitäten des VdK kann man sich auch in den Vereins-Schaukästen auf dem Bürgerplatz informieren, ebenso wie online unter www.vdk.de/ov-eching.

Treue VdKler: (vorne, v. l.) Johann Höhenrieder (25 Jahre), Friedrich Wittmann (20) Max Egersdoerfer (70), Claus Hütt (25) und Herbert Dengler (20), dahinter (v. l.) Joseph Kupek (20), Stefan Stern (Beisitzer), „Chefin“ Roswitha Heidenreich, Gerda Reiss, Monika Drexler, Peter Renner, Katharina Angerer (alle 20), Bozena Melerowitz (Beisitzerin), Christl Renner (20), Marie-Luise Grass, Ursula Kupek (20) und Gabi Woelk. © Wilms

Für ihre langjährige Treue zum VdK standen für über 30 Mitglieder Ehrungen mit Urkunde und Nadel für 10-, 20-, 25- und 30-jährige Vereinstreue an. Seit sage und schreibe 70 Jahren Mitglied im Sozialverband ist Max Egersdoerfer (95), der mit dem Radl da war. Heidenreich: „Da hätte man eigentlich den roten Teppich ausrollen müssen.“