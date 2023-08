Herbst-Programm: Klassik, Kindertheater und Neues von Bonnie und Clyde im Echinger Bürgerhaus

Wer ist Bonnie und wer Clyde? Alexander Liegl, Constanze Lindner und Michael Altinger (v. l.) in „Ratatata!“. © Bürgerhaus

„Ein hochwertiges Veranstaltungsprogramm“ kündigt Echings Kulturreferentin Ulla Grabow im Herbst und Winter für das Bürgerhaus an. Im Oktober geht‘s los.

Eching - Klassik-Liebhaber, die sich ihren Platz für alle Konzerte vorzeitig sichern wollen, dürfen sich dank Klassik-Abonnement auf einige hochkarätige Musikerinnen und Musiker freuen. Die drei Veranstaltungen Junge Musikelite Violin-Rezital (28. Oktober, 20 Uhr; mit Tassilo Probst an der Violine und Vladimir Acimovic am Klavier), Klavier-Rezital (9. Dezember, 20 Uhr; mit Herbert Schuch) und Klaviertrio (24. Februar 2024, 20 Uhr; mit Christel Lee an der Violine, Jonathan Roozeman am Violoncello und Lilian Akopova am Klavier) gibt es für insgesamt 54 Euro (ermäßigt 46 Euro). Der Klassik-Abonnement-Verkauf sowie der Ticket-Verkauf für die Vormittagsvorstellungen der Kindertheater finden ausschließlich im Büro des Bürgerhauses statt – und zwar ab dem 14. September.

Der Startschuss fällt am 18. Oktober

Der Startschuss für das Herbst-Programm (mehr unter www.buergerhaus-eching.de) fällt am 18. Oktober (8.45 und 10.15 Uhr) mit dem Buchfink-Figurentheater Elisa-Bib oder Keine Stacheln im Koffer für Kinder von vier bis zehn Jahren. Ein weiteres Highlight ist die Boulevardkomödie Ratatata!, in der am 27. Oktober (20 Uhr) Alexander Liegl, Constanze Lindner und Michael Altinger die „wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde“ erzählen, wie es in der Ankündigung heißt.

Spiegel-Bestseller-Autorin und „Die Kinder von Beauvallon“

Mit seinem Kapp der guten Hoffnung ist Markus Kapp am 17. November (20 Uhr) im Bürgerhaus zu Gast. Er unterhält die Gäste mit musikalischem Kabarett. Um Die Kinder von Beauvallon geht es am 22. November (19.30 Uhr), wenn die Spiegel-Bestseller-Autorin Bettina Storks in ihrer Lesung von wahren Begebenheiten berichtet.

Weihnachtlich wird es danach: Zunächst dank der Winterlieder am 2. Dezember (15 Uhr) in einem „still-verschmitzen und unverkitschten“ Familien-Adventskonzert und dann am 7. Dezember, wenn ab 20 Uhr Schauspielerin Monika Baumgartner die Heilige Nacht von Ludwig Thoma vorträgt. Die Familienmusik Servi und Tenor Sandro Schmalzl umrahmen die musikalische Lesung.

Gut zu wissen

Tickets sind ab sofort bei allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen und außerhalb der Schulferien im Bürgerhaus Eching erhältlich.

