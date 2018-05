Hollerner See: Die Aufgaben sind neu verteilt

In Vereinshänden liegt die Parkplatzbewirtschaftung am Hollerner See – der TSV Eching ist nun verantwortlich.

Am Hollerner See

von Ulrike Wilms schließen

Als einziger Tagesordnungspunkt stand bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbands Hollerner See im Echinger Rathaus die Vergabe der Parkplatzbewirtschaftung und des Sicherheitsdienstes im laufenden Jahr am Hollerner See auf der Agenda.