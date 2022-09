Steuererhöhung: Künftig werden 80 statt 51 Euro für Echings Hunde fällig

Von: Ulrike Wilms

Hunde werden in Eching deutlich teurer. Der Finanzausschuss hat jetzt beschlossen, die Steuer von jährlich 51 auf 80 Euro zu erhöhen. © IMAGO/Sascha Steinach

Mit 7:1 Stimmen folgte Echings Finanzausschuss dem Vorschlag der Verwaltung, die jährliche Hundesteuer von 51 auf 80 Euro pro Vierbeiner zu erhöhen.

Eching - Derzeit sind in Eching zirka 500 Hunde gemeldet. Dazu gehört kein Kampfhund. Für den würde sich die Jahressteuer am 1. Januar 2023 von 600 auf 1000 Euro erhöhen. Auf eine Staffelung der Hundesteuer, die dann jeweils für den zweiten und dritten Hund höher oder niedriger ausfallen würde, soll aus Verwaltungsvereinfachungsgründen verzichtet werden.

Auf Basis der aktuellen Rechtslage entsprechenden staatlichen Mustersatzung aus dem Jahr 2020 wurde auch die seit zwölf Jahren gültige, achtseitige gemeindliche Satzung für Hundehalter einschließlich der Steuerbeträge angepasst und von der Kommunalaufsicht gebilligt. Mit der geplanten Erhöhung würden in Eching vergleichbare Steuern wie in den Nachbargemeinden erhoben, sagte Bürgermeister Sebastian Thaler. In München beispielsweise zahlen Hundebesitzer 100 Euro Jahressteuer für ihren „besten Freund“. Im Moment stünden ohnehin vielerorts Hundesteuererhebungen bevor.

Jährlicher Betrag wurde letztmalig 1994 erhöht - 2001 nur Umrechnung

Im Sachbericht der Verwaltung wurde freilich eingeräumt, dass die vorgeschlagene Erhöhung sehr deutlich ausfalle. Diese 60-prozentige Steigerung konnten die Ausschussmitglieder mehrheitlich nachvollziehen, denn der Jahresbetrag wurde letztmalig im Jahr 1994 angepasst und damals auf 100 Euro festgelegt. Dieser Steuersatz gilt somit seit 28 Jahren und wurde lediglich 2001 ohne Erhöhung auf Euro umgerechnet.

Diese lange Phase ohne adäquate Anpassung an das gestiegene Lohn- und Preisniveau in Verbindung mit der nun sprunghaften, drastischen Teuerung war durchaus Anlass zu Kritik quer durch alle Fraktionen: Siglinde Lebich (Grüne) spottete über eine „generöse Untätigkeit“, die es zukünftig doch zu vermeiden gelte. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte sich in den sozialen Medien Empörung seitens vieler Hundebesitzer gezeigt. Auch Gemeinderat Alexander Krimmer (ÖDP) bezeichnete diese als „happig“ und sieht darin zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal. Für seine Fraktion (BfE/ÖDP) kündigte er bei der Abstimmung im Gemeinderat ein Nein an. Sein Vorschlag, die Hundesteuer moderater auf 60 Euro pro Jahr anzuheben, stieß dagegen im Finanzausschuss auf Ablehnung.

Nicht zu vergessen: Die Härtefallregel gibt es auch noch

Heike Krauß (CSU) verwies darauf, dass sich der reale Teuerungsbetrag pro Monat auf gute zwei Euro belaufe und damit im Normalfall kein Problem für die meisten der Hundebesitzer darstellen dürfte. Zudem erinnerte sie daran, dass die neue Satzung ebenso wie der noch gültige Vorgänger eine Härtefallregel beinhalte und die Steuer in begründeten Einzelfällen bei Bedürftigkeit auch erlassen werden kann.