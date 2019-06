Auf ins Abenteuer: In Eching entsteht nicht nur für Kinder ein cooler Spielplatz 

Auf dem Freizeitgelände in Eching tut sich was: Schon jetzt während der Bauarbeiten lässt sich erahnen, was für ein toller Abenteuerspielplatz für den Nachwuchs entsteht.

Eching – Auf dem Freizeitgelände in Eching tut sich was: Schon jetzt während der Bauarbeiten lässt sich erahnen, was für ein toller Abenteuerspielplatz neben dem Fußballfeld und dem Basketballplatz für den Echinger Nachwuchs entsteht. Klettern, sich an Tauen hochhangeln, über schwankende Holzbrücken balancieren und vieles mehr: dazu lädt die große, hölzerne Spiel- und Bewegungsstation im Grünen bald ein.

Auch an die Erwachsenen ist gedacht

Doch auch an die Erwachsenen ist gedacht: Aus Mitteln des Bürgerhaushalts, mit dem im vergangenen Jahr erstmals Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung direkt aufgegriffen und entsprechend ihrer Machbarkeit umgesetzt werden, soll bald, ebenfalls im Bereich des Monte Eho, eine Art Outdoor-Fitnessstudio entstehen. An fest installierten und frei zugänglichen Geräten, sogenannten Calisthenics-Stationen, können sowohl Fitnessbegeisterte als auch weniger sportliche Bewegungsmuffel an der frischen Luft Dehn-, Kräftigungs- und Ausdauerübungen absolvieren – und das Ganze in unterschiedlicher Intensität.

In dem von Rathauschef Sebastian Thaler 2018 initiierten Bürgerhaushalt verzeichnete Georg Metz, persönlicher Referent des Bürgermeisters und verantwortlich für das Projekt, einen guten Input. Schon jetzt können sich die Echinger über umgesetzte Maßnahmen wie S-Bahn-Graffiti sowie Streuobst- und Blühwiesen freuen. Die Installation von Hundekot-Stationen sowie eine erste Umkleidekabine am Echinger See sind unter anderem ebenfalls noch für heuer vorgesehen.

Bürgerhaushalt wird Erfolgsgeschichte

Der Bürgerhaushalt 2019, wieder ausgestattet mit einem Etat von 50.000 Euro, verspricht laut Metz erneut eine Erfolgsgeschichte zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt freilich, vor Abschluss der Vorschlagsfrist und Auswertung der eingegangenen Wünsche, werden dazu noch keine Details an die Öffentlichkeit weitergegeben. Noch bis Ende Juni haben alle Echinger die Chance, ihren persönlichen Wunsch und/oder Verbesserungsvorschlag in den laufenden Bürgerhaushalt einzubringen.

Weitere Infos und das Anmeldeformular sind im Internet unter www.eching.de unter dem Reiter Bürgerhaushalt zu finden. Den Vorschlag, versehen mit einer ungefähren Kostenschätzung der Einzelmaßnahme, bitte per Post an Gemeinde Eching, Fürholzener Straße 14, 85386 Eching, per E-Mail an buergerhaushalt@eching.de oder per Fax an 0 89 / 31 90 00 81 senden.

