In Eching wurde die Landschaft winterfest statt frühlingsfit gemacht

Von: Ulrike Wilms

In allen Ortsteilen waren sie unterwegs, die Putzkolonnen – hier in Dietersheim. © Wilms

Das große Ramadama in Eching und seinen Ortsteilen fand heuer erstmals im Herbst statt. Die Landschaft wurde so winterfest gemacht.

Eching – Coronabedingt wurde heuer aus der Aktion Saubere Landschaft anstelle des üblichen Frühjahrsputzes im März ein herbstliches Großreinemachen Anfang November. So hieß im gesamten Gemeindegebiet für die Helfer die Devise, Landschaft und Grünflächen winterfest zu machen anstatt frühlingsfit.

Das reichlich vorhandene Laub verstärkte den Spaß- und Spielfaktor für die Kinder. Allerdings dürfte die eine oder andere (kleinere) Umweltsünde unter dem Blätterteppich unentdeckt geblieben sein. Gelohnt hat sich der Einsatz dennoch. Zum aufgefundenen Wegwerf-Sortiment, oft Überbleibseln von Partys oder wilden Entrümpelungen, zählten beispielsweise Schnaps- und Pfand- vor allen Dingen Bierflaschen, bündelweise nicht ausgetragene Anzeigenblätter, Dämm-Material, Stühle und Deckenleuchten oder auch Teppichreste und gesammelte Zigarettenkippen. Sogar auf der Schilfinsel im Hollerner See, die von Badegästen nicht betreten werden darf, hatten Wasserwachtler Überbleibsel eines Gelages mit Lagerfeuer gefunden.

Um neun Uhr waren am Treffpunkt Echinger Jugendzentrum viele kleine und große Helfer der Aktion „Saubere Landschaft“ am Start und beteiligten sich tatkräftig am kollektiven Herbstputz auf Feld und Flur. © Wilms

Am Treffpunkt Echinger JUZ fand sich pünktlich um 9 Uhr eine richtig große Truppe von rund 80 Aktiven ein – und ließ sich den diversen Einsatzgebieten zuweisen, wie entlang der Bahntrasse und der Hubergasse, im Freizeitgelände, auf der Garchinger Heide und am Echinger und Hollerner See.

Bürgermeister Sebastian Thaler bedankte sich bei allen aktiven Umweltschützern und Saubermännern, insbesondere bei den anwesenden Kindern. Und dann ging’s an den fünf Treffpunkten in Eching, Dietersheim, Günzenhausen, Deutenhausen und Ottenburg in kleinen Gruppen los zur Samstags-Vormittags-Arbeit, ausgestattet mit festem Schuhwerk und wetterfester Bekleidung. Zur Standardausrüstung gehörten Greifer und Müllsäcke. Wie gewohnt leisteten auch Jagdgenossen, Fischer, Vertreter aus verschiedenen Ortsvereinen, das JUZ-Team und Gemeinderäte Arbeit. Mit großem Appetit und viel „Erzählstoff“ kamen die Einsatzkräfte nach erfülltem Auftrag zu einer verdienten Brotzeit in den Feuerwehrhäusern zusammen.

