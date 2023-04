Wegen fehlendem Saal: In Günzenhausen wird heuer ein Anhänger zur Theaterbühne

An der Spitze der Dorfbühne stehen (hinten, v. l.) Gabi Wildgruber (Schriftführerin), Irmgard Langenegger (Beisitzerin), Veronika Kürzinger (1. Vorstand), Robert Unger (2. Kassier), Martin Jungmeier (Beisitzer), Tobias Lachner (1. Kassier), Daniela Nachtmann (Beisitzerin), Christine Schuhbauer (Beisitzerin) sowie (vorne, v. l.) Diana Unger (2. Vorstand) und Claudia Wagner (neue Beisitzerin). © Dorfbühne

Kreativ zeigt sich die Dorfbühne Günzenhausen: Weil ein Saal für die Theateraufführung fehlt, wird kurzerhand ein Anhänger zur Bühne umfunktioniert.

Günzenhausen – Wegen der Corona-Pandemie einerseits und einem fehlenden Saal andererseits wurde in den vergangenen drei Jahren kein Theater in Günzenhausen gespielt. Doch in diesem Jahr möchte man sich mit einer Alternative zurückmelden, kündigte Veronika Kürzinger, Vorsitzende der Günzenhausener Dorfbühne, bei der Jahreshauptversammlung an, die man wegen eines fehlenden Veranstaltungsraums im Stüberl der Weinbergschützen abhalten musste.

Zwei Einakter möchte die Dorfbühne heuer aufführen. Gespielt werden soll auf einem Anhänger, der zur Bühne umfunktioniert und von einem Traktor zu den Spielstätten gezogen wird. Die Aufführungen sollen in Eching am Bürgerplatz sowie natürlich im Wirtshof in Günzenhausen stattfinden, und zwar am 11. Juni. Nun hoffen alle auf schönes Wetter – einen Ausweichtermin wird es nicht geben.

Auch beim großen Festumzug dabei

Zudem kann man die Gruppe am 10. September beim Schlossfest in Ottenburg sehen, und auch am großen Festumzug anlässlich der 1250-Jahr-Feier von Eching beteiligt sich die Dorfbühne. Der diesjährige Vereinsausflug findet am 22. Juli statt. Mit dem Floß soll es von Wolfratshausen nach München gehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle „Kohlstattmusikanten“. Mitglieder konnten sich bereits für die Floßfahrt anmelden, ab 9. April werden die restlichen freien Plätze auch für Nichtmitglieder freigegeben.

Positiv fiel der Bericht von Kassier Tobias Lachner aus. Trotz einem kleinen Minus, das der Vorauszahlung für die anstehende Floßfahrt geschuldet ist, hat der Verein genügend Geld auf die Seite gelegt, um neue Pläne für eine eventuelle Freilichtaufführung im nächsten Jahr verwirklichen zu können.

Die anschließenden Neuwahlen gingen reibungslos über die Bühne. Veronika Kürzinger bleibt Vorsitzende, Diana Unger ihre Stellvertreterin. Gabi Wildgruber kümmert sich weiterhin um den Schriftverkehr, Tobias Lachner um die Finanzen. 2. Kassier ist Robert Unger. Beisitzer sind Irmgard Langenegger, Martin Jungmeier, Daniela Nachtmann, Christine Schuhbauer und als zusätzliche Beisitzerin Claudia Wagner.

