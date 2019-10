Auf der Karriereleiter angekommen: Das ist der neue Sozialarbeiter im Echinger JUZ

Er studierte Musik und Geografie, war bei der Bundeswehr und ist jetzt in Eching auf der Karriereleiter angekommen: Hendric Myschker ist der neue Sozialarbeiter im Jugendzentrum.

Eching – „Eching ist genau der richtige Ort für mich“, sagt Sozialarbeiter Hendric Myschker, der seit August das Team des Echinger Jugendzentrums mit Markus Schweikert und Katrin Mücke komplettiert. Den 26-jährigen gebürtigen Niedersachsen hat es seiner eigenen Aussage nach von Kindheit an nach Bayern, in die Nähe der Berge, gezogen. Bevor er aber seinen Lebensmittelpunkt von Nord nach Süd verlegen konnte, mussten naturgemäß auch die Karriere-Perspektiven passen.

Etwas gefunden, das ihm „wirklich Freude bereitet“

+ Hendric Myschker (26) ist neuer Sozialarbeiter im JUZ. © Wilms Weder das Lehramtsstudium der Musik und Geografie in Bremen und schon gar nicht die Offiziersanwärterzeit bei der Bundeswehr erwiesen sich für ihn bei seiner beruflichen Erprobungs- und Findungsphase über mehrere Stationen als die richtige Wahl. Erst bei seinem Bundesfreiwilligendienst in einem Jugendzentrum in Bremerhaven hat er das gefunden, „was mir wirklich Freude bereitet“, so Myschker. Damit stand als nächster Schritt ein Studium der Sozialen Arbeit fest, das er ebenso in Niedersachsen absolvierte wie sein Anerkennungsjahr. Letzteres gibt es in dieser Form in Bayern nicht. Doch dann stand der geplante Umzug nach Süddeutschland an.

Über Umwege wurde er auf die Stellenanzeige der Gemeinde Eching für das Jugendzentrum Monte Eho aufmerksam – und hat sich dort erfolgreich beworben. Auch bei der bekanntlich schwierigen Wohnungssuche hatte er Glück und wurde ebenfalls in Eching fündig. Vom ersten Tag seiner Einstellung an war er im Jugendzentrum gefordert – und gleich mittendrin im Ferienprogramm einschließlich Zirkus-Workshop. Sowohl die „Super-Lage“ der Einrichtung inmitten des Freizeitgeländes mit ihrem eher familiären Charakter als auch das Tagesangebot für Schulkinder im Ferienmonat August mit zwei verschiedenen Aktionen „hat mich begeistert“, erzählt Myschker. „Ich war innerhalb des Studiums in vielen Einrichtungen, habe jedoch in keiner ein so abwechslungsreiches Ferienprogramm wie in Eching gesehen. Das ist nur mit guter Organisation möglich. Fast jeden Tag neue Kinder kennenzulernen und die Projekte mitzugestalten, hat mir sehr viel Freude bereitet“, zieht er ein positives Fazit über den lebhaften Beginn an seiner neuen Arbeitsstelle und die Zusammenarbeit im Team.

Echolino-Kinderzirkus als Höhepunkt

Als außergewöhnlicher Höhepunkt erwies sich dabei die Echolino-Kinderzirkuswoche mit 80 Kindern in Zusammenarbeit mit der Zirkusfamilie Frank: Das Wichtigste sei für ihn gewesen, dass „die Kinder dabei über sich hinaus wachsen und sehr viel Motorisches aber auch Soziales untereinander lernen“.

In seiner Freizeit interessiert sich Hendric Myschker von Kindheit an für Musik fast jeder Ausrichtung, von Klassik bis Rap. Unter anderem spielte in der evangelischen Kirche seiner Heimatgemeinde Orgel und Klavier. Ebenso wichtig ist ihm sein Sport: Seine besonderen Vorlieben sind Calisthenics (Trainingsform, die auf der Nutzung des eigenen Körpergewichts basiert; d. Red.) und der auch hierzulande besonders bei Jugendlichen immer beliebter werdenden Trendsport Parkour. Seit zwei Jahren widmet Myschker sich intensiv dem Ninja-Parkour mit seiner besonderen Ausrichtung auf Kraft- und Koordination – mit dem Ziel, über und durch diverse Hindernisse zu gelangen. Im vergangenen Jahr wurde er in Bremen mit seinem Team Landesmeister im Ninja-Parkour.

Wie durch einen Zufall wurde dann auch drei Wochen nach seinem Arbeitsbeginn der Calisthenicspark aus Mitteln des Bürgerhaushalts im Freizeitgelände und unmittelbar neben dem Echinger Jugendzentrum gebaut. „Das ist für mich natürlich traumhaft“, schwärmt der sportliche JUZ-Mitarbeiter, der seither schon den einen oder anderen zum Mitsporteln animieren konnte.

