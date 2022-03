FFW Eching zieht (Corona-)Bilanz – und wirft einen optimistischeren Blick in die Zukunft

Von: Ulrike Wilms

Beförderungen und Ehrungen: (v. l.) Markus Huber, Vize-Kommandant Georg Geil, Sebastian Manhart, Christian Hirth, Kreisbrandmeister Michael Hinterholzer, Peter Wimmer, Florian Schulz, Felix Beth, Bernhard Kuffner, Vereinsvorsitzender Thomas Leutner und Florian Uffinger. © Wilms

Ein anstrengendes Jahr liegt hinter der Feuerwehr Eching - die ihren 150. Geburtstag gerne etwas größer gefeiert hätte. Aber man fand eine gute Lösung.

Eching - Doppelte Premiere am Rednerpult: Thomas Leutner, neu gewählter Vereinsvorsitzender der FFW Eching, legte bei der von über 60 Mitgliedern gut besuchten Jahreshauptversammlung zum ersten Mal seinen Jahresrückblick vor. Gleiches galt, in Vertretung des an Corona erkrankten Kommandanten Stefan Maidl, für den lang gedienten 2. Kommandanten Georg Geil, der die Einsätze und geleisteten Arbeiten der 88 Aktiven im vergangenen Jahr unter Pandemie-Bedingungen Revue passieren ließ.

Auch Stallhasen konnten die Floriansjünger vor den Flammen retten

Unter anderem wurde die Wehr zu einem Containerbrand bei Ikea gerufen und zu einem Dachstuhlbrand am Lichtweg, wo ein Notdachprovisorium noch immer beste Dienste leistet. Und auch einige Stallhasen konnten Echings Feuerwehrmänner vor den Flammen retten, als ein Feuer im Unterstand des Heideschäfers ausbrach. Gefordert war die Wehr im Sommer bei Unwettereinsätzen mit vielen Überflutungen von Kellern und Tiefgaragen.

Insgesamt erbrachte die Mannschaft 9183 Stunden im Dienste der Allgemeinheit. (zum Vergleich: 2019 waren es 11887, 2020 8391 Stunden). Bei 240 Einsätzen, darunter 158 technische Hilfeleistungen und 80 Brandalarme, summieren sich 1723 Stunden. Ein stetes Ärgernis ist der hohe Anteil von 28 Fehlalarmen wegen technischer Defekte bei den 58 durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätzen. Trotz Corona und einer deshalb reduzierten Anzahl an Übungen schlugen hier 1452 Stunden zu Buche. Für Ausbildung wurden 992 Stunden aufgebracht, für Wartung und Pflege an Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung 2721 Stunden.

Angeschafft wurde unter anderem ein neues Hubboot und in drei Einsatzfahrzeugen erfolgte der Einbau eines Abbiege-Assistenten, womit Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern vermieden werden können, wenn sie sich im toten Winkel befinden.

Die Vereinsjubilare der Freiwilligen Feuerwehr Eching: (v. l.) Bürgermeister Sebastian Thaler, Stellvertretender Kommandant Georg Geil, Hans-Paul Kuffner (65 Jahre), Hans Weinhuber (50+1 Jahr), Ludwig Frey (60 Jahre), Karl Kink (50+1 Jahr), Vereinsvorsitzender Thomas Leutner und Stellvertreter Josef Kurz. © Wilms

Auch wenn viele der normalen Vereinstreffen und Veranstaltungen wegen der Pandemie ausfallen mussten, haben sich für eine große Bandbreite an Vereinsaktivitäten 2864 Stunden summiert, mit einer „hohen Dunkelziffer“ wie Vereinsvorsitzender Thomas Leutner vermutet. Auch die im Juli 2021 geplante Festwoche zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum musste wegen Corona abgeblasen werden. Die gelungene Festschrift freilich unter Federführung von Christian und Josef Göring wurde fertiggestellt. Relativ kurzfristig hat sich dann im September die Gelegenheit ergeben, einen etwas kleineren Feuerwehrgeburtstag mit Freiluftmesse und Wechselladerfahrzeug-Weihe nachzuholen. Ihren Abschluss finden die Festlichkeiten übrigens erst heuer: mit dem für den 6. Mai geplanten Patenbitten bei der FFW Goldach. Ein Veranstaltungskalender für 2022 ist fertiggestellt. Als Termin sollten sich die Echinger den Samstag, 18. Juni vormerken, an dem zu einem Tag der offenen Tür eingeladen wird.

Dank und Lob vom Bürgermeister und dem Kreisbrandmeister

Abschließend galt Führung und Mannschaft ein großer Dank von Bürgermeister Sebastian Thaler und Kreisbrandmeister Michael Hinterholzer. Mit persönlichen Worten drückten sie ihren Respekt und ihre Anerkennung für die ganze Truppe aus. Hinterholzer: „Ich bin stolz auf euch!“