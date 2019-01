Jubiläumsshow der Superlative

Über einen großartigen Start in die Faschingssaison durfte sich die Narrhalla Heidechia bei ihrem Inthronisationsball im ausverkauften Echinger Bürgerhaus freuen.

Eching/Neufahrn – In der Premiere ihrer mitreißenden Jubiläums-Show wurden alle Register gezogen, um das Motto „Heidechia Moments – 60 Jahre Tanz und Emotion“ facettenreich und schillernd umzusetzen. Im Mittelpunkt stand das strahlende Prinzenpaar Maria I. (Wallner) und Sebastian I. (Manhart), auch im echten Leben ein Paar.

Bereits im Laufe der festlichen Gala kristallisierte sich heraus: Im aufwändig und liebevoll gestalteten Jubiläumsfasching gibt es für die Vereinsgeschichte der Heidechia viele weitere unvergessliche, tänzerische und emotionale Momente hinzuzufügen. Während draußen die Flocken tanzten, schwangen auch die Festgäste das Tanzbein zu den Hits der Liveband Tropical Rain.

Nach ersten gelungenen Walzerschritten mit den „Tulpen aus Amsterdam“ wurden die neuen Royals mit allen protokollarischen Ehren in ihr verantwortungsvolles Amt eingeführt. Starthilfe leisteten die Moderatoren Jessica Lehnert und Stefan Feichtner, zusammen mit dem scheidenden Prinzenpaar Cornelia I. und Manuel I. Letztere gaben ihren Nachfolgern die Ratschläge „Habt’s Spaß“ und „Bleibt’s gesund“ und als Glücksbringer und Maskottchen einen giftgrünen Tony Turtle mit auf den Weg.

Als sichtbares Zeichen, dass in Eching und Neufahrn wirklich der Fasching regiert, übergaben die beiden Bürgermeister Sebastian Thaler (Eching) und Franz Heilmeier (Neufahrn) gerne die symbolischen Rathausschlüssel an das Prinzenpaar. Diese freuten sich über den „pickepackevollen“ Saal. Kein Wunder, denn durch ihr vielfältiges Engagement im Burschenverein und der Feuerwehr (der Prinz) sowie im Musikverein (die Prinzessin) haben die beiden aktiv Werbung für den Fasching betrieben – und sogar zur Verstärkung des „Hofstaates“ beigetragen: So hat es sich eine eigene kleine Faschingskapelle aus Reihen des Musikvereins formiert, darunter Marias Bruder Andreas und Schwester Anna.

Um die Zukunft der Heidechia braucht einem nicht bange zu sein. Der Beweis: das tänzerische Vorprogramm von und mit der Teenygarde X-Quiteens, die vielbeinig und mit wippenden Pferdeschwänzen mit ihrer Zeitreise von den 80er Jahren bis heute eine tolle Tanzvorstellung boten. Das fast 40-minütige Jubiläums-Show-Programm von Garde und Prinzenpaar am späteren Abend übertraf mit Pep, Power und Emotionen alle Erwartungen. Eine Augenweide waren die Kostüme – von opulent bis sexy, mit Federboa, über schwingende Can-Can-Röcke und Unterröcke bis zu Stepp-Schuhen. Die Choreografien des „Trainer-Dream-Teams“, Lisa Alteneder und Heidi Paulini, überwiegend Reminiszenzen an vergangene Faschingsprogramme, entfachten ein Feuerwerk an Tanzrhythmen- und -stilen. Beat wechselte mit Rock und Pop. Arabische und irische Anklänge waren zu hören und zu sehen. Das Ergebnis: eine Gala, die mehr als nur begeisterte.